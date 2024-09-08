Взрыв в Голосеевском районе Киева произошел не из-за газа

Предварительная информация о взрыве газа не подтвердилась

Фото: ГСЧС Киева

Взрыв в Голосеевском районе столицы не связан с работой систем газоснабжения, так как здание не было газифицировано. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

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В аварийную службу "Киевгаза" поступила заявка о взрыве неизвестной смеси. По прибытии на место выяснилось, что здание, на территории которого произошел взрыв, не газифицировано.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, причины аварии будут известны после завершения расследования.