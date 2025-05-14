15 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

В народі цей день називали Пархома Теплогрія

15 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 15 травня

15 травня – церковне свято преподобного Пахомія Великого, святителя Ісаї Києво-Михайлівського, преподобного Ісаї Києво-Печерського, преподобного Ахиллія – єпископа Ларисійського.

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Преподобний Пахомій Великий вважається одним із засновників самітницького життя у пустелі в Єгипті. Святий виховувався язичниками, пізніше служив у війську. Пахомій був дуже вражений вчинком християн, що допомагали воїнам та годували їх із любові до свого Бога. Тому і він прийняв хрещення.

Після довгого чернечого життя заснував у пустелі обитель. До Пахомія приходило багато послідовників, що прагнули його наставництва. З часом у Пахомія вже було близько 7000 учнів, тож вони побудували кілька монастирів для них усіх. Помер святий у 348 році й похований учнями неподалік обителі.

Преподобний Пахомій Великий / Фото: Рівненська єпархія

Святитель Ісая народився у Київській області в 11 столітті. Юнаком постригся у ченці у Києво-Печерському монастирі. За вірність чернечим подвигам був поставлений ігуменом у монастирі. Пізніше назначений єпископом на Ростовську кафедру.

Преподобний Ісая Києво-Печерський – чернець, мощі якого зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Відомостей про нього дуже мало, в деяких церковних джерелах згадується як працелюбний.

Святитель Ахиллій жив у четвертому столітті. Був призначений єпископом у грецькому місті Ларисі. Відзначився своєю боротьбою проти єресі. Мощі святителя нині зберігаються у тому ж місті у соборі святого Ахиллія.

Іменини та день ангела 15 травня

За чинним церковним календарем в Україні 15 травня відзначають іменини Ісаї.

Ісая - давнє єврейське ім’я, що має значення "спасіння Господа" або "Господь – це спасіння".

З Днем ангела 15 травня / LIGA.net

Народні традиції й прикмети

В народному календарі 15 травня називали днем Пархомія Теплогрія. Збереглася така народна приказка: "Прийшов Пархом – тішся теплом". Дуже уважно цього дня спостерігали за погодою:

якщо день теплий, то літо також буде теплим;

якщо ж пішов дощ, то варто чекати грозовий червень;

яскравий червоний схід сонця обіцяє сухе літо.

Що не можна робити 15 травня

15 травня не можна сваритися та ображатися. Слід дуже обережно ставитися до грошей. Вважається, що дати в борг або взяти в борг цього дня – погана прикмета, призведе до бідності. Не можна зловживати алкоголем.