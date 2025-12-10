LIGA.net запускає різдвяний продаж футболок "Бізнес забутих предків" для підтримки військових

Прибуток від продажу футболок піде на закупівлю засобів РЕБ для "Омеги"

LIGA.net запускає різдвяний спецпродаж лімітованих футболок "Бізнес забутих предків", створених разом з українським брендом Dyvoshyv. Це продовження нашої спільної колекції та новий етап її місії – перетворити історичний символ на реальну підтримку українських захисників.

У цей різдвяний період, коли ми обираємо особливі й змістовні дарунки, ми пропонуємо спосіб поєднати турботу про близьких із допомогою тим, хто тримає оборону. Прибуток від продажу футболок буде спрямовано на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби для спецпідрозділу "Омега".

Це один із найбоєздатніших підрозділів Сил оборони, який виконує найскладніші штурмові, контрдиверсійні та антитерористичні операції на різних ділянках фронту. Їх робота напряму залежить від сучасних засобів РЕБ, що дозволяють глушити ворожі дрони, зменшувати ризики для бійців і підвищувати ефективність бойових дій.

Для нас важливо, щоб ця футболка була не лише культурним символом, а реальним внеском у безпеку тих, хто нас захищає, – каже СЕО Ligamedia Наталія Котенева. – У різдвяний час ми даруємо речі зі змістом, і ми хочемо, щоб цей подарунок поєднував нашу історію з конкретною підтримкою "Омеги"

Колекція "Бізнес забутих предків" була представлена в листопаді 2025 року до однойменного спецпроєкту, присвяченого підприємцям Гетьманської доби, які формували економічну силу України століттями до нас.

Орнамент на футболці майстри Dyvoshyv відтворили за мотивами зображення булави на портреті Богдана Хмельницького XVII століття. Під ним – вишитий оригінальний підпис гетьмана, що додає речі особистого сенсу та відчуття дотику до живої історії.

Символи з колекції нагадують нам, що сила українців – у спадкоємності та вчинках. Тож сьогодні ми можемо перетворити цей символ на дію – адже кожна купівля перетворюється на підтримку для тих, хто захищає країну.

У межах різдвяної кампанії діє спеціальна ціна – 2999 грн. Придбати футболку можна у ФАН-ШОПі LIGA.net.

