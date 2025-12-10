LIGA.net запускает рождественскую продажу футболок "Бизнес забытых предков" для поддержки военных

Прибыль от продажи футболок пойдет на закупку средств РЭБ для "Омеги"

LIGA.net запускает рождественскую спецпродажу лимитированных футболок "Бизнес забытых предков", созданных вместе с украинским брендом Dyvoshyv. Это продолжение нашей общей коллекции и новый этап ее миссии – превратить исторический символ в реальную поддержку украинских защитников.

В этот рождественский период, когда мы выбираем особые и содержательные подарки, мы предлагаем способ объединить заботу о близких с помощью тех, кто держит оборону. Прибыль от продаж футболок будет направлена на закупку средств радиоэлектронной борьбы для спецподразделения "Омега".

Это одно из самых боеспособных подразделений Сил обороны, которое выполняет сложные штурмовые, контрдиверсионные и антитеррористические операции на разных участках фронта. Их работа напрямую зависит от современных средств РЭБ, позволяющих глушить вражеские дроны, уменьшать риски для бойцов и повышать эффективность боевых действий.

Для нас важно, чтобы эта футболка была не только культурным символом, а реальным вкладом в безопасность тех, кто нас защищает, – говорит СЕО Ligamedia Наталья Котенева. – В рождественское время мы дарим вещи с содержанием, и мы хотим, чтобы этот подарок объединял нашу историю с конкретной поддержкой "Омеги".

Коллекция "Бизнес забытых предков" была представлена в ноябре 2025 года к одноименному спецпроекту, посвященному предпринимателям Гетманской эпохи, которые формировали экономическую силу Украины веками до нас.

Орнамент на футболке мастера Dyvoshyv воссоздали по мотивам изображения булавы на портрете Богдана Хмельницкого XVII века. Под ним – вышитая оригинальная подпись гетмана, что придает вещи личного смысла и ощущение прикосновения к живой истории.

В рамках рождественской кампании действует специальная цена – 2999 грн. Купить футболку можно в ФАН-ШОП LIGA.net.

