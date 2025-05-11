Усе про 11 травня: яке сьогодні свято, день ангела та що не можна робити

В народі цього дня відзначають День Мокія

11 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято сьогодні, 11 травня

За новим церковним календарем, що діє в Україні з 2023 року, на 11 травня випадає четверта неділя після Великодня. Також церква відзначає священномученика Мокія, рівноапостольних Кирила та Мефодія, преподобного Софронія – затворника Києво-Печерського; святителя Никодима, архієпископа Сербського, праведної Тавифи.

Кирило та Мефодій були братами й походили зі знатної родини з міста Солунь, Греція. Мефодій був найстаршим сином із сімох дітей в родині, а Кирило – наймолодшим. Мефодій був військовим й мав звання у візантійській армії. Під час військової служби перебував у Болгарському князівстві, там і вивчив слов’янську мову. Кирило змалечку дуже добре вчився, володів кількома мовами.

Обоє братів прийняли чернечий постриг й відправилися у монастир на горі Олімп. Пізніше брати були відправлені до Моравії проповідувати Євангеліє слов’янською мовою на прохання тамтешнього князя. Тоді вони й склали слов’янську абетку й у 863 році переклали Євангеліє слов’янською мовою.

Кирило помер у віці 42 років, а Мефодій був призначений архієпископом і продовжував проповідувати слов’янською мовою, аж до самої смерті у 885 році.

Святі брати Кирило і Мефодій / Фото: Слов'янське православне вікарство

Преподобний Софроній був ченцем Києво-Печерського монастиря у 13 столітті. Ніс свій чернечий подвиг у Дальніх Печерах.

Святий Мокій служив пресвітером у Македонії у третьому столітті. Був катований та усічений мечем під час гонінь християн імператором Діоклетіаном. Пізніше на честь святого був побудований храм, й туди були перенесені його мощі.

Святитель Никодим жив наприкінці 13 у 14 столітті. Походив із Сербії, пішов у чернецтво на гору Афон. Пізніше був призначений архієпископом Сербської землі. Святитель відзначився написанням церковних творів. Саме він здійснив переклад уставу Сави Освяченого з грецької на сербську мову. Помер святитель 11 травня 1324 року.

День праведної Тавіфи відзначається завжди у четверту неділю після Великодня. Тавіфа (Тавифа) згадується у Біблії. Дівчина була праведницею й роздавала милостиню нужденним. Вона важко захворіла й померла, але була воскрешена апостолом Петром.

Іменини та день ангела 11 травня

За новоюліанським календарем 11 травня відзначаємо день ангела Кирила.

Ім’я походить з грецької мови й означає "владика". В перській мові подібне слово перекладається як "сонце".

З Днем ангела 11 травня / Фото: LIGA.net

Народні традиції й прикмети

В народних традиціях, що мають дохристиянське коріння, відзначають День Мокія. Слов’яни вважали Мокія царем граду. Його намагалися задобрити молитвами та обрядами, щоб град не псував та не знищував садиби та городину. З книги Скуратівського "Місяцелик" дізнаємося такі прикмети до Дня Мокія:

якщо на Мокія дощ, то все літо буде дощовим;

туман також означає сире літо;

багряний захід сонця прогнозує грозове літо.

Також казали, що дощ, що розпочався на Мокія, ітиме 40 днів.

Що не можна робити 11 травня

Не можна сваритися зі своїми близькими, також заборонено лаятися, лихословити та сперечатися. Поганим вважається цього дня ламати гілля та даремно витрачати багато води. Цього дня обережно ставилися до природи й зберігали тишу у своїх домівках.