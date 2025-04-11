Усе про 12 квітня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

Свято 12 квітня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра,12 квітня

За новоюліанським календарем 12 квітня в Україні святкують День преподобного Василія Парійського, священномученика Зинона Веронійського, преподобного Ісаака Сиріна, преподобної Анфуси, преподобної Афанасії ігумені.

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Лазарева субота – шоста субота Великого посту. Цього дня християни згадують, як Ісус Христос воскресив праведного Лазаря. Ця подія є дуже важливою для церкви, оскільки підтверджує Божу суть Ісуса.

Преподобний Василій сповідник - був єпископом міста Парія у Малій Азії. Зазнав гоніння від іконоборців.

Священномученик Зінон був родом із Сирії. Вирішивши стати ченцем, оселився у місті Верона, а пізніше був обраний єпископом. Відзначився своїм протистоянням іконоборству та святим письмом, що лишив після себе.

Преподобний Ісаак Сирін жив у шостому столітті. Походив із Сирії, але прийшов до італійського міста Сполето. Він мав дар передбачення та прозорливості.

Преподобна Анфуса народилася у восьмому столітті, була донькою імператора Константина Копроніма, що вирізнявся своїми іконоборчими поглядами. Після смерті батька дівчина на свій спадок заснувала Омунійський монастир, в якому сама була ігуменею.

Преподобна Афанасія жила у дев’ятому столітті і прийняла чернечий постриг. Пізніше стала настоятелькою в монастирі на острові Егіне.

Іменини та день ангела 12 квітня

За новим церковним календарем 12 квітня слід привітати з іменинами Василя, Ісаака та Афанасію.

Який день ангела / Фото: Pixabay

Василь - грецьке ім’я, що з’явилося за часів перських війн. В перекладі означає "перський цар".

Ісаак походить із давньоєврейської мови й трактується як "той, що сміється".

Афанасія з давньогрецької означає "безсмертна".

Державні та міжнародні свята

День працівників ракетно-космічної галузі святкується в Україні 12 квітня щороку. Свято було засноване 1997 року й має на меті вшанувати та висловити подяку всім працівникам, вченим та дослідникам космічної галузі.

День скаута або ж День пластуна заснований 2008 року. Пласт – українська скаутська організація, що займається патріотичним вихованням дітей та молоді. Організація була створена у 1911 році, на хвилі поширення у світі скаутського руху.

Народні традиції й прикмети у цей день

Шоста субота Великого посту, або ж Лазарева субота, ще називається Вербною суботою. Цей день особливий для дітей. Ввечері, під час церковного обходу, дітям носять вербу. Кому діставалася найбільша гілка, той вважався щасливчиком. Серед прикмет на Лазареву суботу відомі такі:

якщо верба вже зацвіла, то рік буде врожайним;

вітер віщує вітряне літо;

безвітряний день – хороша прикмета, обіцяє багатий урожай.

Вважалося хорошою прикметою у Вербну суботу гойдатися на гойдалці, тоді здоров’я буде цілий рік. А в того, хто не погойдається, – цілий рік болітиме голова.

Вербна субота / Фото: Pixabay

Що не можна робити 12 квітня

Триває Великий піст, тому не можна їсти м’ясо, яйця та молоко. Але завтра, на Вербну неділю, є невелике послаблення й можна їсти рибу. Господині зазвичай готують страви наперед, оскільки Вербна неділя – одне з дванадцяти великих свят. Що можна приготувати – читайте у нашій добірці рибних страв.

На Лазареву суботу не можна:

гучно розважатися;

влаштовувати вечірки;

пити алкоголь;

сваритися та злословити;

відмовляти в допомозі.

Також цього дня готували букети з верби, щоб посвятити їх наступного дня, у Вербну неділю.