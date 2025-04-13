Усе про 13 квітня: яке сьогодні свято, день ангела та що не можна робити

13 квітня – одне з найбільших дванадцяти церковних свят у році

Свято 13 квітня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято сьогодні, 13 квітня

За церковним календарем 13 квітня церква вшановує Вхід Господній в Єрусалим. У народі цей день називають Вербною неділею. Також відзначають день священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського, мучениці Фомаїди Єгипетської.

Вхід Господній у Єрусалим — важлива подія, описана в Євангеліє. Ісус Христос в’їхав до Єрусалима на ослі. Люди вітали його і встеляли йому дорогу пальмовим гіллям. В Єрусалимі на честь цієї події є вулиця, що називається Пальмовою.

Вхід Господній у Єрусалим (Фото: Вікіпедія)

Священномученик Артемон жив у III столітті у місті Лаодикія в Сирії. Святий постригся у ченці й 40 років прослужив у храмі, а тоді був висвячений на пресвітера. Потім святий Артемон ще 33 роки служив церкві, проповідуючи й навертаючи у віру язичників. Вже старцем святого схопили язичники й усікли мечем.

Мучениця Фомаїда жила біля міста Александрія й змалечку любила Святе Письмо. Дівчиною вона вийшла заміж за християнина. Була усічена мечем чоловіком, що хотів спокусити святу. Мощі святої були перенесені до Константинополя в жіночий монастир.

Іменини та день ангела 13 квітня

Сьогодні, 13 квітня, свій день ангела й іменини відзначають чоловіки з іменем Артем. Ім’я походить з давньогрецької мови й означає "неушкоджений".

День ангела 13 квітня / LIGA.net

Державні та міжнародні свята

День працівника оборонно-промислового комплексу встановлений в Україні 2023 року. Нині ця галузь є дуже важливою для нашої держави. Ініціатива покликана вшанувати та відзначити роль працівників Укроборонпрому для захисту Батьківщини, її незалежності та свободи. Цього дня висловлюємо подяку усім, хто зміцнює оборонну здатність України.

Також 13 квітня світова спільнота відзначає Всесвітній день пам’яті жертв Катинського розстрілу та Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми.

Народні традиції та прикмети у цей день

У народі Вербну неділю називали Цвітною, Квітною неділею. Це остання неділя Великого посту. Цього дня святять вербове гілля, господині зберігають його, допоки не почнуть виганяти у поле корів.

Прикмети 13 квітня (Фото: Pixabay)

Була традиція легенько бити своїх дітей освяченими вербовими різочками, при цьому приказуючи: "Не я б’ю, верба б’є. Будь здорова, як верба, а швидка, як вода!" Вважалося, це надасть діткам міцного здоров’я.

До Вербної неділі збереглися тисячолітні прикмети:

якщо у Вербну неділю сонячно, то скоро прийде літо;

дощ віщує багатий урожай;

вітри передбачають змінну погоду впродовж всього літа;

теплий день обіцяє багато фруктів улітку.

Повернувшись із церкви, слід було висадити кілька гілочок верби на городі. Також гілля розкидали на полях для гарного врожаю.

На Вербну неділю господині складали рибне меню, адже на честь величності свята церковні канони дозволяють їсти рибу.

Що не можна робити 13 квітня

Не можна у Вербну неділю не піти до церкви, вважалося, що вербу мав посвятити "старі й малі". Також заборонено:

працювати в городі чи полі, бо нічого не вродить;

не можна їсти продукти тваринного походження, адже ще триває піст;

не можна голосно розважатися;

сваритися та злитися;

шити, вишивати, прати й прибирати.

В останню неділю перед Великоднем потрібно бути добрим, допомагати тому, хто просить, подавати милостиню й ладнати зі своїми близькими.