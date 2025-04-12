Все о 13 апреля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 13 апреля
По церковному календарю 13 апреля церковь чествует Вход Господень в Иерусалим. В народе этот день называется Вербным воскресеньем. Также отмечают день священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского, мученицы Фомаиды Египетской.
Вход Господень в Иерусалим – важное событие, описанное в Евангелии. Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле. Люди приветствовали его и устилали ему дорогу пальмовыми ветвями. В Иерусалиме в честь этого события есть улица, которая называется Пальмовой.
Священномученик Артемон жил в III веке в городе Лаодикия в Сирии. Святой постригся в монахи и 40 лет прослужил в храме, а затем был рукоположен в пресвитера. Затем святой Артемон еще 33 года служил церкви, проповедуя и обращая в веру язычников. Старцем святого схватили язычники и усекли мечом.
Мученица Фомаида жила возле города Александрия и с детства любила Священное Писание. Девушкой она вышла замуж за христианина. Была усечена мечом мужем, желавшим соблазнить святую. Мощи святой были перенесены в Константинополь в женский монастырь.
Именины и день ангела 13 апреля
Завтра, 13 апреля, свой день ангела и именины отмечают мужчины с именем Артем. Имя происходит из древнегреческого языка и означает "невредимый".
Государственные и международные праздники
День работника оборонно-промышленного комплекса установлен в Украине в 2023 году. Сейчас эта отрасль очень важна для нашего государства. Инициатива призвана почтить и отметить роль работников Укроборонпрома для защиты Родины, ее независимости и свободы. В этот день благодарим всех, кто укрепляет оборонную способность Украины.
Также 13 апреля мировое сообщество отмечает Всемирный день памяти жертв Катынского расстрела и Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми.
Народные традиции и приметы в этот день
В народе Вербное воскресенье еще называли Цветным воскресеньем. Это последнее воскресенье Великого поста. В этот день святят ветви вербы, хозяйки хранят их до тех пор, пока не начнут выгонять в поле коров.
Была традиция легонько бить своих детей освященными вербовыми прутиками, при этом приговаривая: "Не я бью, верба бьет. Будь здоровый, как верба, и быстрый, как вода!" Считалось, это придаст деткам крепкого здоровья.
До Вербного воскресенья сохранились тысячелетние приметы:
если в Вербное воскресенье солнечно, то скоро придет лето;
дождь предвещает богатый урожай;
ветры предвещают переменную погоду на протяжении всего лета;
теплый день сулит много фруктов летом.
Вернувшись из церкви, следовало высадить несколько веточек вербы в огороде. Также ветки разбрасывали на полях для хорошего урожая.
В Вербное воскресенье хозяйки составляли рыбное меню, ведь в честь величества праздника церковные каноны позволяют есть рыбу.
Что нельзя делать 13 апреля
Нельзя в Вербное воскресенье не пойти в церковь, считалось, что вербу должен был посвятить "и стар и млад". Также запрещено:
работать в огороде или поле, потому что ничего не уродится;
нельзя есть продукты животного происхождения, ведь еще продолжается пост;
нельзя громко развлекаться;
ссориться и злиться;
шить, вышивать, стирать и убирать.
В последнее воскресенье перед Пасхой следует быть добрым, помогать просящему, подавать милостыню и ладить со своими близкими.