Все о 13 апреля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

13 апреля – один из самых больших двенадцати церковных праздников в году

Праздник 13 апреля (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 13 апреля

По церковному календарю 13 апреля церковь чествует Вход Господень в Иерусалим. В народе этот день называется Вербным воскресеньем. Также отмечают день священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского, мученицы Фомаиды Египетской.

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Вход Господень в Иерусалим – важное событие, описанное в Евангелии. Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле. Люди приветствовали его и устилали ему дорогу пальмовыми ветвями. В Иерусалиме в честь этого события есть улица, которая называется Пальмовой.

Вход Господень в Иерусалим (Фото: Википедия)

Священномученик Артемон жил в III веке в городе Лаодикия в Сирии. Святой постригся в монахи и 40 лет прослужил в храме, а затем был рукоположен в пресвитера. Затем святой Артемон еще 33 года служил церкви, проповедуя и обращая в веру язычников. Старцем святого схватили язычники и усекли мечом.

Мученица Фомаида жила возле города Александрия и с детства любила Священное Писание. Девушкой она вышла замуж за христианина. Была усечена мечом мужем, желавшим соблазнить святую. Мощи святой были перенесены в Константинополь в женский монастырь.

Именины и день ангела 13 апреля

Завтра, 13 апреля, свой день ангела и именины отмечают мужчины с именем Артем. Имя происходит из древнегреческого языка и означает "невредимый".

День ангела 13 апреля / LIGA.net

Государственные и международные праздники

День работника оборонно-промышленного комплекса установлен в Украине в 2023 году. Сейчас эта отрасль очень важна для нашего государства. Инициатива призвана почтить и отметить роль работников Укроборонпрома для защиты Родины, ее независимости и свободы. В этот день благодарим всех, кто укрепляет оборонную способность Украины.

Также 13 апреля мировое сообщество отмечает Всемирный день памяти жертв Катынского расстрела и Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми.

Народные традиции и приметы в этот день

В народе Вербное воскресенье еще называли Цветным воскресеньем. Это последнее воскресенье Великого поста. В этот день святят ветви вербы, хозяйки хранят их до тех пор, пока не начнут выгонять в поле коров.

Приметы 13 апреля (Фото: Pixabay)

Была традиция легонько бить своих детей освященными вербовыми прутиками, при этом приговаривая: "Не я бью, верба бьет. Будь здоровый, как верба, и быстрый, как вода!" Считалось, это придаст деткам крепкого здоровья.

До Вербного воскресенья сохранились тысячелетние приметы:

если в Вербное воскресенье солнечно, то скоро придет лето;

дождь предвещает богатый урожай;

ветры предвещают переменную погоду на протяжении всего лета;

теплый день сулит много фруктов летом.

Вернувшись из церкви, следовало высадить несколько веточек вербы в огороде. Также ветки разбрасывали на полях для хорошего урожая.

В Вербное воскресенье хозяйки составляли рыбное меню, ведь в честь величества праздника церковные каноны позволяют есть рыбу.

Что нельзя делать 13 апреля

Нельзя в Вербное воскресенье не пойти в церковь, считалось, что вербу должен был посвятить "и стар и млад". Также запрещено:

работать в огороде или поле, потому что ничего не уродится;

нельзя есть продукты животного происхождения, ведь еще продолжается пост;

нельзя громко развлекаться;

ссориться и злиться;

шить, вышивать, стирать и убирать.

В последнее воскресенье перед Пасхой следует быть добрым, помогать просящему, подавать милостыню и ладить со своими близкими.