Усе про 22 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

22 травня церква згадує святих мучеників та Другий Вселенський собор, який проголосив Символ віри всіх християн

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Яке церковне свято завтра, 22 травня

За новим церковним календарем 22 травня в Україні церква вшановує мученика Василіска, пам’ять ІІ Вселенського собору, мученика Іоана-Володимира, князя Сербського.

Святий мученик Василіск постраждав за віру Христову на початку четвертого століття. Він був племінником мученика Феодора Тирона. Його ув'язнили і стратили в місті Комани. Інші християни викупили мощі святого й поховали його за християнськими традиціями.

Символ віри в руках отців Нікейського собору / Фото: Вікіпедія

ІІ Вселенський Собор був зібраний у 381 році й відіграв значну роль у становленні православ’я. На Соборі були відкинуті пропоновані єретиками символи віри. Натомість був затверджений Нікейський-Царгородський символ віри, що й зараз сповідується всією православною церквою.

Святий мученик Іоан-Володимир правив Сербією у десятому столітті. Сербський князь дуже добре вивчив військову справу й був вправним полководцем. Коли його та його людей було взято в облогу, він вирішив здатися, щоб врятувати своїх воїнів. Тоді святий був ув’язнений Болгарським царем Самуїлом. Володимир був убитий наступником Самуїла, молодий цар Владислав відтяв йому голову.

Святий мученик Іоан-Володимир князь Сербський / Фото: blagovist.info

На іконах Іоан-Володимир зображується із хрестом і своєю головою у руках, оскільки за переказами він після смерті зі своєю головою приїхав до храму. Мощі святого зберігаються в Албанії в Благовіщенському соборі.

За старим юліанським календарем, що діяв в Україні до 2023 року, на 22 травня припадав День Літнього Миколи , або як ще кажуть – Весняного Миколи.

Іменини та день ангела 22 травня

За новоюліанським календарем 22 травня з іменинами слід вітати Івана та Володимира.

Іван - ім’я, що походить від Іоана – єврейського імені, що трактується як "Божа милість".

- ім’я, що походить від Іоана – єврейського імені, що трактується як "Божа милість". Володимир - слов’янське ім’я, що складається з двох слів: "володіти" і "мир". Означає "володар світу".

Чиї іменини 22 травня / Фото: Pixabay

Народні прикмети

В народному календарі зафіксовані такі прикмети:

квакання жаб цього дня вважається добрим знаком, до багатого урожаю;

дощ також прогнозує гарний врожай;

якщо горобина вже зацвіла, то осінь прийде передчасно;

гроза прогнозує швидке потепління;

якщо пташки мостяться в гніздах, то чекати похолодання.

Що не можна робити 22 травня

Цього дня не можна ловити рибу й заходити далеко в ліс, щоб не турбувати диких тварин. Не можна сперечатися й ображати своїх близьких. Церквою не схвалюються плітки, обмани, жадібність та заздрість.