Усе про 22 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Фото: Pixabay
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 22 травня
  2. Іменини та день ангела 22 травня
  3. Народні прикмети
  4. Що не можна робити 22 травня

Яке церковне свято завтра, 22 травня

За новим церковним календарем 22 травня в Україні церква вшановує мученика Василіска, пам’ять ІІ Вселенського собору, мученика Іоана-Володимира, князя Сербського.

Святий мученик Василіск постраждав за віру Христову на початку четвертого століття. Він був племінником мученика Феодора Тирона. Його ув'язнили і стратили в місті Комани. Інші християни викупили мощі святого й поховали його за християнськими традиціями.

Усе про 22 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Символ віри в руках отців Нікейського собору / Фото: Вікіпедія

ІІ Вселенський Собор був зібраний у 381 році й відіграв значну роль у становленні православ’я. На Соборі були відкинуті пропоновані єретиками символи віри. Натомість був затверджений Нікейський-Царгородський символ віри, що й зараз сповідується всією православною церквою.

Святий мученик Іоан-Володимир правив Сербією у десятому столітті. Сербський князь дуже добре вивчив військову справу й був вправним полководцем. Коли його та його людей було взято в облогу, він вирішив здатися, щоб врятувати своїх воїнів. Тоді святий був ув’язнений Болгарським царем Самуїлом. Володимир був убитий наступником Самуїла, молодий цар Владислав відтяв йому голову.

Усе про 22 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Святий мученик Іоан-Володимир князь Сербський / Фото: blagovist.info

На іконах Іоан-Володимир зображується із хрестом і своєю головою у руках, оскільки за переказами він після смерті зі своєю головою приїхав до храму. Мощі святого зберігаються в Албанії в Благовіщенському соборі.

За старим юліанським календарем, що діяв в Україні до 2023 року, на 22 травня припадав День Літнього Миколи, або як ще кажуть – Весняного Миколи. 

Іменини та день ангела 22 травня

За новоюліанським календарем 22 травня з іменинами слід вітати Івана та Володимира.

  • Іван - ім’я, що походить від Іоана – єврейського імені, що трактується як "Божа милість".
  • Володимир - слов’янське ім’я, що складається з двох слів: "володіти" і "мир". Означає "володар світу".
Усе про 22 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Чиї іменини 22 травня / Фото: Pixabay

Народні прикмети

В народному календарі зафіксовані такі прикмети:

  • квакання жаб цього дня вважається добрим знаком, до багатого урожаю;

  • дощ також прогнозує гарний врожай;

  • якщо горобина вже зацвіла, то осінь прийде передчасно;

  • гроза прогнозує швидке потепління;

  • якщо пташки мостяться в гніздах, то чекати похолодання.

Що не можна робити 22 травня

Цього дня не можна ловити рибу й заходити далеко в ліс, щоб не турбувати диких тварин. Не можна сперечатися й ображати своїх близьких. Церквою не схвалюються плітки, обмани, жадібність та заздрість.

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