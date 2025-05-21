Все о 22 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Фото: Pixabay
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 22 мая
  2. Именины и день ангела 22 мая
  3. Народные приметы
  4. Что нельзя делать 22 мая

Какой церковный праздник завтра, 22 мая

По новому церковному календарю 22 мая в Украине церковь чествует мученика Василиска, память II Вселенского собора, мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского.

Святой мученик Василиск пострадал за веру Христову в начале четвертого столетия. Он был племянником мученика Феодора Тирона. Его заключили и казнили в городе Команы. Другие христиане выкупили мощи святого и похоронили его по христианским традициям.

Все о 22 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Символ веры в руках отцов Никейского собора / Фото: Википедия

II Вселенский Собор был собран в 381 году и сыграл значительную роль в становлении православия. На Соборе были отвергнуты предложенные еретиками символы веры. В то же время был утвержден Никейский-Царьградский символ веры, и сейчас исповедуемый всей православной церковью.

Святой мученик Иоанн-Владимир правил Сербией в десятом веке. Сербский князь очень хорошо изучил военное дело и был искусным полководцем. Когда он и его люди были осаждены, он решил сдаться, чтобы спасти своих воинов. Тогда святой был заключен Болгарским царем Самуилом. Владимир был убит преемником Самуила, молодой царь Владислав отрезал ему голову.

Все о 22 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Святой мученик Иоанн-Владимир князь Сербский / Фото: blagovist.info

На иконах Иоанн-Владимир изображается с крестом и своей головой в руках, поскольку по преданию он после смерти со своей головой приехал в храм. Мощи святого хранятся в Албании в Благовещенском соборе.

По старому юлианскому календарю, действовавшему в Украине до 2023 года, на 22 мая приходился День Летнего Николая, или как еще говорят – Весеннего Николая. 

Именины и день ангела 22 мая

По новоюлианскому календарю 22 мая с именинами следует поздравлять Ивана (Иоанна) и Владимира.

  • Иван – имя, происходящее от Иоанна – еврейского имени, трактуемого как "Божья милость".
  • Владимир – славянское имя, состоящее из двух слов: "владеть" и "мир". Означает "владыка мира".
Все о 22 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой день 22 мая / Фото: Pixabay

Народные приметы

В народном календаре зафиксированы следующие приметы:

  • кваканье лягушек в этот день считается хорошим знаком, к богатому урожаю;

  • дождь также прогнозирует хороший урожай;

  • если рябина уже зацвела, то осень придет преждевременно;

  • гроза прогнозирует быстрое потепление;

  • если птички мостятся в гнездах, то ждать похолодания.

Что нельзя делать 22 мая

В этот день нельзя ловить рыбу и заходить далеко в лес, чтобы не беспокоить диких животных. Нельзя спорить и оскорблять своих близких. Церковью не одобряются сплетни, обманы, алчность и зависть.

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