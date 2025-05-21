Все о 22 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

22 мая церковь вспоминает святых мучеников и Второй Вселенский собор, провозгласивший Символ веры всех христиан

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Какой церковный праздник завтра, 22 мая

По новому церковному календарю 22 мая в Украине церковь чествует мученика Василиска, память II Вселенского собора, мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского.

Святой мученик Василиск пострадал за веру Христову в начале четвертого столетия. Он был племянником мученика Феодора Тирона. Его заключили и казнили в городе Команы. Другие христиане выкупили мощи святого и похоронили его по христианским традициям.

Символ веры в руках отцов Никейского собора / Фото: Википедия

II Вселенский Собор был собран в 381 году и сыграл значительную роль в становлении православия. На Соборе были отвергнуты предложенные еретиками символы веры. В то же время был утвержден Никейский-Царьградский символ веры, и сейчас исповедуемый всей православной церковью.

Святой мученик Иоанн-Владимир правил Сербией в десятом веке. Сербский князь очень хорошо изучил военное дело и был искусным полководцем. Когда он и его люди были осаждены, он решил сдаться, чтобы спасти своих воинов. Тогда святой был заключен Болгарским царем Самуилом. Владимир был убит преемником Самуила, молодой царь Владислав отрезал ему голову.

Святой мученик Иоанн-Владимир князь Сербский / Фото: blagovist.info

На иконах Иоанн-Владимир изображается с крестом и своей головой в руках, поскольку по преданию он после смерти со своей головой приехал в храм. Мощи святого хранятся в Албании в Благовещенском соборе.

По старому юлианскому календарю, действовавшему в Украине до 2023 года, на 22 мая приходился День Летнего Николая , или как еще говорят – Весеннего Николая.

Именины и день ангела 22 мая

По новоюлианскому календарю 22 мая с именинами следует поздравлять Ивана (Иоанна) и Владимира.

Иван – имя, происходящее от Иоанна – еврейского имени, трактуемого как "Божья милость".

– имя, происходящее от Иоанна – еврейского имени, трактуемого как "Божья милость". Владимир – славянское имя, состоящее из двух слов: "владеть" и "мир". Означает "владыка мира".

Какой день 22 мая / Фото: Pixabay

Народные приметы

В народном календаре зафиксированы следующие приметы:

кваканье лягушек в этот день считается хорошим знаком, к богатому урожаю;

дождь также прогнозирует хороший урожай;

если рябина уже зацвела, то осень придет преждевременно;

гроза прогнозирует быстрое потепление;

если птички мостятся в гнездах, то ждать похолодания.

Что нельзя делать 22 мая

В этот день нельзя ловить рыбу и заходить далеко в лес, чтобы не беспокоить диких животных. Нельзя спорить и оскорблять своих близких. Церковью не одобряются сплетни, обманы, алчность и зависть.