Усе про 23 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
23 травня (Фото: Pixabay)
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 23 травня
  2. Іменини та день ангела 23 травня
  3. Народні прикмети
  4. Що не можна робити 23 травня

Яке церковне свято завтра, 23 травня

За новим церковним календарем 23 травня церква вшановує пам’ять преподобного Михайла, сповідника, єпископа Синадського; преподобної Єфросинії, ігумені Полоцької. Також церква згадує знайдення мощів святителя Леонтія Києво-Печерського, єпископа Ростовського.

Преподобний Михайло, сповідник, жив у кінці VIII – на початку IX століття. Був пострижений в ченці у монастирі на березі Чорного моря. Пізніше висвячений на єпископа Синадського. Виступив проти імператора Лева Вірменина та іконоборчої єресі, за що був ув’язнений та засланий. У місті Евдокіада єпископ помер у засланні.

Преподобна Єфросинія походила з полоцької династії. Була княжною у XII столітті. Вважається однією з найосвіченіших жінок свого часу. Прийняла чернечий постриг у Софійському соборі, щоб не виконувати волю батьків і не виходити заміж за князя.

Свята дуже любила книги. За наказом єпископа вона заснувала жіночу обитель в місті Сільце, якою сама і опікувалася. Єфросинія вчила інших дівчат й переписувала книги разом із ними. Там був заснований Спасо-Преображенський монастир.

Незадовго до своєї смерті вирушила у паломництво. Відвідавши Константинополь, прибула до Єрусалима, де і померла 23 травня 1173 року. Мощі святої зберігаються в Полоцьку в заснованому нею монастирі.

Святий Леонтій був єпископом Ростова в XI столітті. Є різні версії походження та життя Леонтія. Дані не підтверджені. Відомо точно, що святий був одним із перших християн на тих землях й навертав у християнство язичників.

Іменини та день ангела 23 травня

Усе про 23 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Який день ангела 23 травня (Фото: Pixabay)

За новоюліанським календарем 23 травня в Україні — день ангела Михайла.

Ім'я Михайло в церковній версії – Михаїл. Має давнє біблійне походження, у перекладі з івриту означає "хто є як Бог".

Народні прикмети

У народному календарі на 23 травня такі прикмети:

  • хмари впродовж дня прогнозують сонячні дні найближчим часом;

  • рясний дощ віщує дощове літо;

  • побачити крота – до засухи;

  • якщо чутно пташиний спів до світанку, то погода найближчим часом зіпсується;

  • сонячний день обіцяє погоже літо.

Що не можна робити 23 травня

Церква забороняє сваритися, лихословити, обманювати та пліткувати. Цього року день випадає на п’ятницю, у вірян це пісний день, тож не можна їсти м’ясні продукти, молоко та сир.

Читайте також
Що відвідати до Дня Києва у 2025 році: найцікавіші заходи
Вознесіння Господнє 2025: дата, традиції, заборони та прикмети
день ангелацерковне свято23 травня