Усе про 23 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

23 травня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 23 травня

За новим церковним календарем 23 травня церква вшановує пам’ять преподобного Михайла, сповідника, єпископа Синадського; преподобної Єфросинії, ігумені Полоцької. Також церква згадує знайдення мощів святителя Леонтія Києво-Печерського, єпископа Ростовського.

Преподобний Михайло, сповідник, жив у кінці VIII – на початку IX століття. Був пострижений в ченці у монастирі на березі Чорного моря. Пізніше висвячений на єпископа Синадського. Виступив проти імператора Лева Вірменина та іконоборчої єресі, за що був ув’язнений та засланий. У місті Евдокіада єпископ помер у засланні.

Преподобна Єфросинія походила з полоцької династії. Була княжною у XII столітті. Вважається однією з найосвіченіших жінок свого часу. Прийняла чернечий постриг у Софійському соборі, щоб не виконувати волю батьків і не виходити заміж за князя.

Свята дуже любила книги. За наказом єпископа вона заснувала жіночу обитель в місті Сільце, якою сама і опікувалася. Єфросинія вчила інших дівчат й переписувала книги разом із ними. Там був заснований Спасо-Преображенський монастир.

Незадовго до своєї смерті вирушила у паломництво. Відвідавши Константинополь, прибула до Єрусалима, де і померла 23 травня 1173 року. Мощі святої зберігаються в Полоцьку в заснованому нею монастирі.

Святий Леонтій був єпископом Ростова в XI столітті. Є різні версії походження та життя Леонтія. Дані не підтверджені. Відомо точно, що святий був одним із перших християн на тих землях й навертав у християнство язичників.

Іменини та день ангела 23 травня

Який день ангела 23 травня (Фото: Pixabay)

За новоюліанським календарем 23 травня в Україні — день ангела Михайла.

Ім'я Михайло в церковній версії – Михаїл. Має давнє біблійне походження, у перекладі з івриту означає "хто є як Бог".

Народні прикмети

У народному календарі на 23 травня такі прикмети:

хмари впродовж дня прогнозують сонячні дні найближчим часом;

рясний дощ віщує дощове літо;

побачити крота – до засухи;

якщо чутно пташиний спів до світанку, то погода найближчим часом зіпсується;

сонячний день обіцяє погоже літо.

Що не можна робити 23 травня

Церква забороняє сваритися, лихословити, обманювати та пліткувати. Цього року день випадає на п’ятницю, у вірян це пісний день, тож не можна їсти м’ясні продукти, молоко та сир.