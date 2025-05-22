Все о 23 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
23 мая (Фото: Pixabay)
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 23 мая
  2. Именины и день ангела 23 мая
  3. Народные приметы
  4. Что нельзя делать 23 мая

Какой церковный праздник завтра, 23 мая

По новому церковному календарю 23 мая церковь чтит память преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского; преподобной Ефросинии, игуменьи Полоцкой. Также церковь вспоминает обретение мощей святителя Леонтия Киево-Печерского, епископа Ростовского.

Преподобный Михаил, исповедник, жил в конце VIII – начале IX века. Был пострижен в монахи в монастыре на берегу Черного моря. Позже рукоположен в епископа Синадского. Выступил против императора Льва Армянина и иконоборческой ереси, за что был заключен и сослан. В городе Евдокиада епископ скончался в изгнании.

Преподобная Ефросиния происходила из полоцкой династии. Была княжной в XII веке. Считается одной из самых образованных женщин своего времени. Приняла монашеский постриг в Софийском соборе, чтобы не выполнять волю родителей и не выходить замуж за князя.

Святая очень любила книги. По приказу епископа она основала женскую обитель в городе Сельце, о которой сама же и опекала. Ефросиния учила других девушек и переписывала книги вместе с ними. Там был основан Спасо-Преображенский монастырь.

Незадолго до своей смерти отправилась в паломничество. Посетив Константинополь, прибыла в Иерусалим, где и скончалась 23 мая 1173 года. Мощи святой хранятся в Полоцке в основанном ею монастыре.

Святой Леонтий был епископом Ростова в ХІ веке. Есть разные версии происхождения и жизни Леонтия. Данные не подтверждены. Известно, что святой был одним из первых христиан на тех землях и обращал в христианство язычников.

Именины и день ангела 23 мая

Все о 23 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой день ангела 23 мая (Фото: Pixabay)

По новоюлианскому календарю 23 мая в Украине — день ангела Михаила.

Имя Михаил имеет древнее библейское происхождение, в переводе с иврита означает "кто есть как Бог".

Народные приметы

В народном календаре на 23 мая следующие приметы:

  • облака в течение дня прогнозируют солнечные дни в ближайшее время;

  • обильный дождь предвещает дождливое лето;

  • увидеть крота – к засухе;

  • если слышно птичье пение до рассвета, то погода в ближайшее время испортится;

  • солнечный день обещает погожее лето.

Что нельзя делать 23 мая

Церковь запрещает ссориться, злословить, обманывать и сплетничать. В этом году день выпадает на пятницу, у верующих это постный день, так что нельзя есть мясные продукты, молоко и сыр.

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