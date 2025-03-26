Усе про 27 березня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

Свято 27 березня / Фото: Pexels

Яке церковне свято завтра, 27 березня

За новим церковним календарем 27 березня в Україні церква відзначає мучениці Матрони Солунської, мучеників Мануїла і Феодосія, преподобного Іоана прозорливого Єгипетського.

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Мучениця Матрона була служницею знатної єврейки у місті Фессалоніки. Коли інші слуги донесли, що Матрона таємно відвідує християнську церкву, хазяйка веліла катувати, а потім вбити дівчину. Попри тортури, дівчина не відреклася від своєї віри. На початку IV століття у Фессалоніках спорудили храм на честь святої Матрони.

Святі мученики Мануїл і Феодосій постраждали за християнське віросповідання в 304 році в Сирмії. За наказом правителя були піддані мукам, а потім усічені мечем.

Преподобний Іоанн Прозорливий жив у IV столітті в Єгипті. Дорослим він постригся у ченці. Понад 50 років провів у повному самітництві. На старості отримав дар пророцтва і передбачив святому Палладію, що той стане єпископом. Преподобний прожив близько 90 років і помер мирною смертю.

Який день ангела 27 березня / Фото: Pixabay

Іменини та день ангела 27 березня

За церковним календарем в Україні 27 березня свої іменини святкує Іван.

Іван походить від "Іоан", з давньоєврейської мови. Ім’я трактується як "помилуваний Богом", або "Божий подарунок".

Міжнародне свято у цей день

Міжнародний день театру встановлений Міжнародним інститутом театру в 1961 році за ініціативою французького культурного діяча Жана Кокто. Це професійне свято для всіх працівників театральної сфери, відзначається з метою звернути увагу на роль театрального мистецтва у культурному розвитку людства.

Народні прикмети

Завтра, 27 березня, варто звернути увагу на такі прикмети:

якщо вдарив мороз, то триматиметься ще цілий тиждень;

сонце на небі вказує на похолодання найближчим часом;

хмари, що швидко пливуть по небу, віщують швидке потепління;

дощ передбачає сухе та спекотне літо.

В народі вірили, що якщо цього дня подумати про щось погане, вона обов’язково здійсниться.

Що не можна робити 27 березня

Не можна сперечатися, злитися та вживати алкоголь. Оскільки триває піст, не можна їсти продукти тваринного походження. В народі казали, якщо посваришся з кимось цього дня, то вже не помиритеся.