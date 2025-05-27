Усе про 28 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

28 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 28 травня

За новим церковним календарем 28 травня церква відзначає преподобного Микити сповідника єпископа Халкідонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського, мучениці Єликониди, священномученика Елладія єпископа.

Преподобний Микита сповідник був єпископом Халкідонським у другій половині восьмого століття. Святитель відзначився своєю добротою та милосердям до бідних, вдів і сиріт. Він лікував хворих і допомагав усім, кому міг. У часи іконоборства святий Микита постраждав за відстоювання ікон. Він зазнав катувань і був відправлений у заслання. Помер на початку дев’ятого століття.

Священномученик Євтихій жив у першому столітті й допомагав святим апостолам. Був поставлений єпископом в місті Мелітині. Зазнав тортур за християнське віросповідання.

Свята мучениця Єліконида жила у місті Фессалоніки у третьому столітті. Коли почалися гоніння християн, дівчина пішла до Коринфа. Там дівчину заарештували за проповідь. Терплячи тортури, дівчина не зреклася Христа. Коли їй запропонували статус жриці за зречення вона погодилася. Тоді її привели до язичницького капища й лишили там саму на її прохання. Дівчина розбила всі язичницькі ідоли. За це її повели на страту. Але дикі леви, до яких кинули дівчину, не зачепили її. Тоді святій відтяли голову. Сталося це у 244 році.

Священномученик Єлладій жив у 6-7 столітті. Постраждав за Христа під час навали персів на Римську імперію. Святий був забитий до смерті після катувань.

28 травня відзначається переддень Вознесіння Господнього, оскільки завтра – свято Вознесіння.

Іменини та день ангела 28 травня

За новоюліанським календарем 28 травня з днем ангела слід привітати Микиту. Ім’я прийшло до нас через старослов’янську мову з давньогрецької й означає "переможець".

Який день ангела 28 травня / Фото: Pixabay

Народні прикмети

На Микити в народі збереглися такі прикмети про погоду:

тиха безвітряна погода – до хорошого врожаю;

дощ цього дня обіцяє суху осінь;

якщо літає багато бджіл та ос, то погода має покращитися;

веселка у небі прогнозує негоду й дощі найближчим часом;

скрекіт сороки цього дня на удачу, передбачає багато грошей.

Що не можна робити 28 травня

У день Микити-сповідника не слід сваритися та лихословити, а також робити важку фізичну роботу. У народі вважали, що цього дня не варто нічого позичати, а за своїми речами слід добре приглядати. Не лишати без нагляду свої речі та зачиняти будинок або квартиру.