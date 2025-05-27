Все о 28 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
28 мая / Фото: Pixabay
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 28 мая
  2. Именины и день ангела 28 мая
  3. Народные приметы
  4. Что нельзя делать 28 мая

Какой церковный праздник завтра, 28 мая

По новому церковному календарю 28 мая церковь отмечает преподобного Никиты исповедника епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского, мученицы Еликониды, священномученика Елладия епископа.

Преподобный Никита исповедник был епископом Халкидонским во второй половине восьмого столетия. Святитель отличился своей добротой и милосердием к бедным, вдовам и сиротам. Он лечил больных и помогал всем, кому мог. Во времена иконоборчества святой Никита пострадал за отстаивание икон. Он подвергся пыткам и был отправлен в ссылку. Умер в начале девятого столетия.

Священномученик Евтихий жил в первом веке и помогал святым апостолам. Был поставлен епископом в городе Мелитин. Подвергся пыткам за христианское вероисповедание.

Святая мученица Еликонида жила в городе Фессалоники в третьем веке. Когда начались гонения христиан, девушка пошла в Коринф. Там девушка была арестована за проповедь. Терпя пытки, девушка не отреклась от Христа. Когда ей предложили статус жрицы за отречение, она согласилась. Тогда ее привели к языческому капищу и оставили там одну по ее просьбе. Девушка разбила все языческие идолы. За это ее повели в казнь. Но дикие львы, к которым бросили девушку, не тронули ее. Тогда святой отрубили голову. Случилось это в 244 году.

Священномученик Елладий жил в 6-7 веке. Пострадал за Христа во время нашествия персов на Римскую империю. Святой был забит до смерти после пыток.

28 мая отмечается канун Вознесения Господня, поскольку завтра - праздник Вознесения.

Именины и день ангела 28 мая

По новоюлианскому календарю 28 мая с днем ангела следует поздравить Никиту. Имя пришло к нам через старославянский язык с древнегреческого и означает "победитель".

Все о 28 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой день ангела 28 мая / Фото: Pixabay

Народные приметы

На Никиты в народе сохранились следующие приметы о погоде:

  • тихая безветренная погода – к хорошему урожаю;

  • дождь в этот день сулит сухую осень;

  • если летает много пчел и ос, то погода должна улучшиться;

  • радуга в небе прогнозирует непогоду и дожди в ближайшее время;

  • стрекот сороки в этот день на удачу, предвещает много денег.

Что нельзя делать 28 мая

В день Никиты-исповедника не следует ссориться и злословить, а также делать тяжелую физическую работу. В народе считали, что в этот день ничего не стоит одалживать, а за своими вещами нужно хорошо присматривать. Не оставлять без присмотра свои вещи и закрывать дом или квартиру.

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