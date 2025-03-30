Усе про 30 березня: яке сьогодні свято, день ангела та що не можна робити

В ніч на 30 березня відбувається перехід на літній час

Яке свято 30 березня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято сьогодні, 30 березня

На 30 березня випадає четверта неділя Великого посту. Також за новим церковним календарем, церква в Україні відзначає День преподобного Іоана Ліствичника, святої Євули – матері великомученика Пантелеймона Цілителя; преподобного Іоана Безмовника, преподобного Зосими, єпископа Сиракузького, святителя Софронія Іркутського.

Іоан Ліствичник – християнський святий, богослов, візантійський філософ. Прийнявши чернецтво у віці 16 років, провів у пості та молитві в Синайському монастирі 19 років. Пізніше був ігуменом цього монастиря. Після смерті свого духовного наставника авви Мартирія, усамітнився й провів у безмовності ще 40 років.

Свята Євула жила у місті Нікомидії у кінці третього століття. Жінка народила сина Пантелеймона й виховала його християнином. Він став лікарем та цілителем, а зрештою великомучеником. Мати святого Пантелеймона Цілителя померла 303 року.

Іоанн Безмовник народився у Вірменії, у 18 років постригся у ченці. За десять років чернецтва був висвячений на єпископа Колонійської церкви. Але через чвари у духівництві залишив свій пост і, шукаючи усамітнення, подався у лавру преподобного Савви. Багато років святий провів у келії в повному мовчанні, а згодом і в пустелі в повному усамітненні. Чернець прожив до 104 років.

Святитель Зосима з семи років виховувався у монастирі. Прийнявши постриг, впродовж 40 років був настоятелем. За вірність служби був висвячений на єпископа Сиракузького. Правив паствою 13 років і помер 662 року.

Святитель Софроній народився 1703 року на Київщині у місті Березань. Закінчивши Києво-Могилянську академію попрямував до монастиря. За роки служби був ієродияконом та ієромонахом Золотоніського Красногірського монастиря.

Пізніше переведений до Олександро-Невської лаври в Санкт-Петербурзі й призначений намісником. 1753 року став єпископом Іркутським і Перчинським. Там святитель займався освітою селян й забезпечив навчання усім дітям. Помер Софроній 1771 року.

День ангела 30 березня / Liga.net

Іменини та день ангела 30 березня

За новоюліанським календарем 30 березня в Україні з днем ангела вітаємо Івана, Зосима та Софронія.

Іван з давньоєврейської мови перекладається "помилуваний Богом". Ім’я Зосим прийшло з грецької мови й означає "живий". А Софроній перекладається як "мудрий".

Міжнародне свято у цей день

Рамазан-байрам – велике релігійне свято, що святкують мусульмани усього світу. Для мусульман Рамазан-байрам означає закінчення Рамадану, мусульманського посту. Свято розпочинається увечері 30 березня й триває аж до ранку. Дата визначається кожного року. Цього року, 2025, припадає на 30 березня.

Перехід на літній час відбувається щороку у останні вихідні березня. Цього року переведення годинника припадає у ніч з 29 на 30 березня. Весною годинник переводять на одну годину вперед.

Нагадаємо, в Україні Верховна Рада розробила законопроєкт, яким запропонувала відмовитися від переведення годинників на літній та зимовий час. Але Президент Зеленський досі не підписав закон, тож він не вступив у дію.

Перехід на літній час / Фото: Pixabay

Народні прикмети

В народі вважали, що цього дня березові бруньки мають цілющу силу, тому саме 30 березня їх збирали. Також відомі такі прикмети:

якщо побачити гусей, що високо летять, буде дощове літо й відповідно гарний урожай;

якщо бджоли вилітають з вулика, решта весни буде теплою;

якщо птахи гніздяться з південного боку стріхи, чекайте прохолодного літа.

На Івана Ліствичника випікали обрядове печиво, схоже на хлібці-драбинки. З тіста викачували дві довгенькі ковбаски. Далі клали їх поруч, а зверху як сходинки викладали пиріжки. Сходинок мало бути стільки ж, скільки й членів родини. Кожен мав покуштувати святкового печива, щоб здоров’я було міцним протягом цілого року. Це печиво несли до церкви та кропили святою водою.

Що не можна робити 30 березня

Цього дня не можна їсти продукти тваринного походження, пити алкоголь, лаятися та сперечатися. Триває піст, тож слід утримуватися від поганих звичок. Не можна ображати когось чи обманювати. Не можна дуже гучно розважатися та влаштовувати вечірки.