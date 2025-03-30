Все о 30 марта: какой сегодня праздник, день ангела и что нельзя делать

В ночь на 30 марта происходит переход на летнее время

Какой праздник 30 марта / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник сегодня, 30 марта

На 30 марта выпадает четвертое воскресенье Великого поста. Также по новому церковному календарю, церковь в Украине отмечает День преподобного Иоанна Листвичника, святой Евулы – матери великомученика Пантелеймона Целителя; преподобного Иоанна Безмолвника, преподобного Зосима, епископа Сиракузского, святителя Софрония Иркутского.

Иоанн Листвичник – христианский святой, богослов, византийский философ. Приняв монашество в возрасте 16 лет, провел в посту и молитве в Синайском монастыре 19 лет. Позже был игуменом этого монастыря. После смерти своего духовного наставника аввы Мартирия, уединился и провел в безмолвии еще 40 лет.

Святая Евула жила в городе Никомидии в конце третьего столетия. Женщина родила сына Пантелеймона и воспитала его христианином. Он стал врачом и целителем, а в конце концов великомучеником. Мать святого Пантелеймона Целителя скончалась в 303 году.

Иоанн Безмолвник родился в Армении, в 18 лет постригся в монахи. За десять лет монашества был рукоположен во Епископа Колонийской церкви. Но из-за распри в духовенстве оставил свой пост и, ища уединения, отправился в лавру преподобного Саввы. Многие годы святой провел в келье в полном молчании, а впоследствии и в пустыне в полном уединении. Монах прожил до 104 лет.

Святитель Зосима с семи лет воспитывался в монастыре. Приняв постриг, 40 лет был настоятелем. За верность службы был рукоположен в епископа Сиракузского. Правил паствой 13 лет и умер в 662 году.

Святитель Софроний родился в 1703 году в Киевской области в городе Березань. Окончив Киево-Могилянскую академию, направился в монастырь. За годы службы был иеродиаконом и иеромонахом Золотоношского Красногорского монастыря.

Позже переведен в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге и назначен наместником. В 1753 г. стал епископом Иркутским и Перчинским. Там святитель занимался образованием крестьян и обеспечил обучение всем детям. Умер Софроний в 1771 году.

День ангела 30 марта / Liga.net

Именины и день ангела 30 марта

По новоюлианскому календарю 30 марта в Украине с днем ангела поздравляем Ивана, Зосима и Софрония.

Иоанн с древнееврейского языка переводится как "помилованный Богом". Имя Зосим пришло из греческого языка и означает "живой". А Софроний переводится как "мудрый".

Международный праздник в этот день

Рамазан-байрам – большой религиозный праздник, который празднуют мусульмане всего мира. Для мусульман Рамазан-байрам означает окончание Рамадана, мусульманского поста. Праздник начинается вечером 30 марта и длится до утра. Дата определяется каждый год. В этом году, 2025, приходится на 30 марта.

Переход на летнее время происходит каждый год в последние выходные марта. В этом году перевод часов приходится в ночь с 29 на 30 марта. Весной часы переводят на один час вперед.

Напомним, в Украине Верховная Рада разработала законопроект, которым предложила отказаться от перевода часов на летнее и зимнее время. Но Президент Зеленский до сих пор не подписал закон, поэтому он не вступил в силу.

Переход на летнее время / Фото: Pixabay

Народные приметы

В народе считали, что в этот день березовые почки обладают целебной силой, поэтому именно 30 марта их собирали. Также известны следующие приметы:

если увидеть гусей, высоко летящих, будет дождливое лето и соответственно хороший урожай;

если пчёлы вылетают из улья, остальная весна будет теплой;

если птицы гнездятся с южной стороны крыши, ждите прохладного лета.

На Ивана Листвичника выпекали обрядовое печенье, похожее на хлебцы-лестницы. Из теста выкачивали две длинные колбаски. Далее клали их рядом, а сверху как ступеньки выкладывали пирожки. Ступеней должно было столько же, сколько и членов семьи. Каждый должен отведать праздничного печенья, чтобы здоровье было крепким в течение целого года. Это печенье несли в церковь и кропили святой водой.

Что нельзя делать 30 марта

В этот день нельзя есть продукты животного происхождения, пить алкоголь, ругаться и спорить. Продолжается пост и следует воздерживаться от плохих привычек. Нельзя оскорблять кого-нибудь или обманывать. Нельзя очень громко развлекаться и устраивать вечеринки.