Все о 30 марта: какой сегодня праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой праздник 30 марта / Фото: Pixabay
Содержание:
  1. Какой церковный праздник сегодня, 30 марта
  2. Именины и день ангела 30 марта
  3. Международный праздник в этот день
  4. Народные приметы
  5. Что нельзя делать 30 марта

Какой церковный праздник сегодня, 30 марта

На 30 марта выпадает четвертое воскресенье Великого поста. Также по новому церковному календарю, церковь в Украине отмечает День преподобного Иоанна Листвичника, святой Евулы – матери великомученика Пантелеймона Целителя; преподобного Иоанна Безмолвника, преподобного Зосима, епископа Сиракузского, святителя Софрония Иркутского.

Иоанн Листвичник – христианский святой, богослов, византийский философ. Приняв монашество в возрасте 16 лет, провел в посту и молитве в Синайском монастыре 19 лет. Позже был игуменом этого монастыря. После смерти своего духовного наставника аввы Мартирия, уединился и провел в безмолвии еще 40 лет.

Святая Евула жила в городе Никомидии в конце третьего столетия. Женщина родила сына Пантелеймона и воспитала его христианином. Он стал врачом и целителем, а в конце концов великомучеником. Мать святого Пантелеймона Целителя скончалась в 303 году.

Иоанн Безмолвник родился в Армении, в 18 лет постригся в монахи. За десять лет монашества был рукоположен во Епископа Колонийской церкви. Но из-за распри в духовенстве оставил свой пост и, ища уединения, отправился в лавру преподобного Саввы. Многие годы святой провел в келье в полном молчании, а впоследствии и в пустыне в полном уединении. Монах прожил до 104 лет.

Святитель Зосима с семи лет воспитывался в монастыре. Приняв постриг, 40 лет был настоятелем. За верность службы был рукоположен в епископа Сиракузского. Правил паствой 13 лет и умер в 662 году.

Святитель Софроний родился в 1703 году в Киевской области в городе Березань. Окончив Киево-Могилянскую академию, направился в монастырь. За годы службы был иеродиаконом и иеромонахом Золотоношского Красногорского монастыря.

Позже переведен в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге и назначен наместником. В 1753 г. стал епископом Иркутским и Перчинским. Там святитель занимался образованием крестьян и обеспечил обучение всем детям. Умер Софроний в 1771 году.

Все о 30 марта: какой сегодня праздник, день ангела и что нельзя делать
День ангела 30 марта / Liga.net

Именины и день ангела 30 марта

По новоюлианскому календарю 30 марта в Украине с днем ангела поздравляем Ивана, Зосима и Софрония.

Иоанн с древнееврейского языка переводится как "помилованный Богом". Имя Зосим пришло из греческого языка и означает "живой". А Софроний переводится как "мудрый".

Международный праздник в этот день

Рамазан-байрам – большой религиозный праздник, который празднуют мусульмане всего мира. Для мусульман Рамазан-байрам означает окончание Рамадана, мусульманского поста. Праздник начинается вечером 30 марта и длится до утра. Дата определяется каждый год. В этом году, 2025, приходится на 30 марта.

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Переход на летнее время происходит каждый год в последние выходные марта. В этом году перевод часов приходится в ночь с 29 на 30 марта. Весной часы переводят на один час вперед.

Напомним, в Украине Верховная Рада разработала законопроект, которым предложила отказаться от перевода часов на летнее и зимнее время. Но Президент Зеленский до сих пор не подписал закон, поэтому он не вступил в силу.

Все о 30 марта: какой сегодня праздник, день ангела и что нельзя делать
Переход на летнее время / Фото: Pixabay

Народные приметы

В народе считали, что в этот день березовые почки обладают целебной силой, поэтому именно 30 марта их собирали. Также известны следующие приметы:

  • если увидеть гусей, высоко летящих, будет дождливое лето и соответственно хороший урожай;
  • если пчёлы вылетают из улья, остальная весна будет теплой;
  • если птицы гнездятся с южной стороны крыши, ждите прохладного лета.

На Ивана Листвичника выпекали обрядовое печенье, похожее на хлебцы-лестницы. Из теста выкачивали две длинные колбаски. Далее клали их рядом, а сверху как ступеньки выкладывали пирожки. Ступеней должно было столько же, сколько и членов семьи. Каждый должен отведать праздничного печенья, чтобы здоровье было крепким в течение целого года. Это печенье несли в церковь и кропили святой водой.

Что нельзя делать 30 марта

В этот день нельзя есть продукты животного происхождения, пить алкоголь, ругаться и спорить. Продолжается пост и следует воздерживаться от плохих привычек. Нельзя оскорблять кого-нибудь или обманывать. Нельзя очень громко развлекаться и устраивать вечеринки.

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