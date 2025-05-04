Усе про 5 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 5 травня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 5 травня

Цього року на 5 травня випадає початок третього тижня після Великодня. За Новоюліанським календарем церква вшановує великомученицю Ірину та ікону Богоматері "Невичерпна Чаша" (інша назва – "Неупиваема Чаша").

Свята Ірина Македонська жила у другому столітті у місті Мігдонії. Дівчина була донькою правителя міста, її родина була язичницькою. Але вчитель юної Ірини був християнином і розповідав їй основи християнського вірування.

Ім’я Ірина вона отримала при хрещенні, що здійснив апостол Тимофій, учень святого апостола Павла. Батько дівчини пробував відмовити її від християнства, але йому це не вдалося. Бачачи її непохитність, він і сам навернувся у віру. Вважається, що свята Ірина своїми молитвами навернула у християнство близько 11 000 людей.

Ікона Пресвятої Богородиці "Невичерпна Чаша" відома від 1878 року. Історія ікони розпочинається від її появи у Серпухівському монастирі у Російській імперії. Ікона допомогла одному солдату зцілитися від пияцтва. Відтоді вона відома своєю чудотворною цілющою силою. Монастир закрили більшовики, а ікону передали до собору Миколая Чудотворця. У 1929 році всі святині собору було спалено, а слід ікони загублено.

Ікона Пресвятої Богородиці

Іменини та день ангела 5 травня

За новим церковним календарем 5 травня в Україні святкують іменини Ірини.

Ірина в давньогрецькій міфології була богинею миру та мирного життя. Ім’я перекладається як "спокій" або "морська тиша". Слов’янськими формами імені стали Орина та Ярина.

З днем ангела 5 травня (LIGA.net)

Народні традиції й прикмети

У день Ярини традиційно збирали польові трави, що використовували у лікарських цілях, також збирали м’яту та жасмин для чаю. Вважалося, що цього дня потрібно висаджувати розсаду капусти. В народі говорили:

"Прийшли Ярини – не прикривай сіни".

Прикмети на Ярини:

погана погода цього дня віщує багатий урожай хліба;

якщо не чути щебету птахів, має бути гроза;

якщо кицька почала їсти траву, скоро піде дощ.

Хорошою прикметою вважається побачити веселку цього дня.

Що не можна робити 5 травня

5 травня не можна лишати невимиті вікна у помешканні, також не можна:

сваритися й злословити;

обманювати та пліткувати;

заздрити та мститися.

У народі цього дня заборонено було ходити до лісу. У цей час тварини народжували потомство, тож їх не можна було турбувати.