Все о 5 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Завтра церковь чествует святую Ирину, а в народе отмечают день Ярины

Праздник 5 мая (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 5 мая

В этом году на 5 мая выпадает начало третьей недели после Пасхи. По Новоюлианскому календарю церковь чествует великомученицу Ирину и икону Богоматери "Неуповаемая Чаша".

Святая Ирина Македонская жила во втором веке в Мигдонии. Девушка была дочерью правителя города, ее семья была языческой. Но учитель юной Ирины был христианином и рассказывал ей об основах христианского верования.

Имя Ирина она получила при крещении, которое совершил апостол Тимофей, ученик святого апостола Павла. Отец пытался отговорить девушку от христианства, но ему это не удалось. Видя ее непреклонность, он и сам обратился в веру. Считается, что святая Ирина своими молитвами обратила в христианство около 11 000 человек.

Икона Пресвятой Богородицы "Неуповаемая Чаша" известна с 1878 года. История иконы начинается с ее появления в Серпуховском монастыре в Российской империи. Икона помогла одному солдату исцелиться от пьянства. С тех пор она известна своей чудотворной целительной силой. Монастырь был закрыт большевиками, а икона передана в собор Николая Чудотворца. В 1929 году все святыни собора были сожжены, а след иконы потерян.

Икона Пресвятой Богородицы

Именины и день ангела 5 мая

По новому церковному календарю 5 мая в Украине празднуют именины Ирины.

Ирина в древнегреческой мифологии была богиней мира и мирной жизни. Имя переводится как "покой" или "морская тишина". Славянскими формами имени стали Арина и Ярина.

С днем ​​ангела 5 мая (LIGA.net)

Народные традиции и приметы

В день Ярины традиционно собирали полевые травы, которые использовали в лечебных целях, также собирали мяту и жасмин для чая. Считалось, что в этот день нужно высаживать рассаду капусты. В народе говорили:

"Пришли Ярины – не прикрывай сени".

Приметы на Ярины:

плохая погода в этот день предсказывает богатый урожай хлеба;

если не слышен щебет птиц, должна быть гроза;

если кошка начала есть траву, скоро пойдет дождь.

Хорошей приметой считается увидеть радугу в этот день.

Что нельзя делать 5 мая

5 мая нельзя оставлять невымытые окна в доме, также нельзя:

ссориться и злословить;

обманывать и сплетничать;

завидовать и мстить.

В народе в этот день запрещено было ходить в лес. В это время животные выводили потомство, так что их нельзя было беспокоить.