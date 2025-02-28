Усе про день 1 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Які свята відзначати 1 березня. Далі про церковні дати, іменини, міжнародні події та свята. Народні прикмети та звичаї цього дня

Усе про день 1 березня / фото: freepik

Яке церковне свято завтра, 1 березня

1 березня православні християни вшановують кількох святих і відзначають Собор усіх преподобних отців. Це свято припадає на суботу Сиропусного тижня (Масниці), має на меті вшанувати святих монахів і подвижників, що своїм життям стали прикладом віри та смирення. У цей день також вшановують пам’ять преподобномучениці Євдокії, мученика Нестора та мучениці Антоніни.

Собор усіх преподобних отців об’єднує пам'ять святих, які своєю працею й молитвою зміцнювали духовність. Вважається, що цього дня молитви до преподобних допомагають знайти внутрішню гармонію та силу.

Яке церковне свято 1 березня – Собор всіх преподобних отців / фото: wikipedia

Преподобномучениця Євдокія є символом покаяння та духовного перетворення. Спочатку вона вела грішне життя, але після зустрічі з ченцем Германом змінила свій шлях і стала прикладом віри.

Мученик Нестор Солунський відомий своєю відвагою та праведністю. Він був послідовником святого Дмитрія Солунського й віддав своє життя за християнську віру.

Мучениця Антоніна зазнала переслідувань за свою віру, але залишилася вірною християнським ідеалам.

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Іменини та день ангела 1 березня

У цей день вітають носіїв імен Євдокія, Нестор та Антоніна. Кожне з цих імен має особливе значення:

Євдокія – від грецького "eudokia", що означає "благовоління" або "добра слава" (1 березня / 14 березня за юліанським календарем).

Нестор – означає "той, хто повертає до рідного дому", символ мудрості й досвіду (1 березня / 14 березня за юліанським календарем).





Антоніна – жіночий варіант імені Антоній, що означає "неоціненна" або "та, що вступає в бій" (1 березня / 14 березня за юліанським календарем).

Міжнародні свята 1 березня

1 березня світ відзначає декілька міжнародних свят:

Всесвітній день цивільної оборони нагадує про важливість захисту населення під час надзвичайних ситуацій.

Мерцишор – це традиційне свято весни в Румунії та Молдові, коли дарують символічні прикраси як побажання здоров’я і щастя.

Всесвітній день компліменту нагадує про силу добрих слів і їхній вплив на стосунки між людьми.

Всесвітній день імунітету присвячений підвищенню обізнаності про важливість міцного імунітету для здоров'я.

Народні прикмети та що не можна робити 1 березня

1 березня в народі відзначали свято Явдохи, що символізувало прихід весни. За дослідженнями етнографа Олекси Воропая, з цим днем пов’язано чимало прикмет:

якщо на Явдохи тепло й сонячно – весна буде ранньою та теплою;

дощ цього дня віщує врожайне літо;

якщо почути спів пташок – це добрий знак для врожаю.





У цей день не рекомендується:

вступати в конфлікти та сваритися;

відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Також слід пам’ятати, що триває Масниця – час веселощів і частувань молочними продуктами, проте м’ясо вже не вживають.

Наступного дня, 2 березня, настає Прощена неділя – день, коли заведено просити вибачення й очищати душу перед Великим постом.