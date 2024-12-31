Усе про день 1 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

У перший день нового року в Україні відзначають День святого Василя – народне і церковне свято, що має багато цікавих традицій

Яке свято 1 січня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 1 січня

1 січня християнська церква відзначає Обрізання Господнє та День святителя Василія Великого. Але цей день має і народні традиції.

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Свято Обрізання Господнього вшановує подію єврейського обряду. За традицією юдейського народу, на восьмий день немовля Ісус був підданий обряду обрізання. Свято поширене більше серед християн західного обряду. Православна церква цього дня більше уваги приділяє вшануванню Василія Великого.

Василій Великий – архієпископ, що вважається одним із праотців християнської церкви, а також одним із Трьох святителів разом з Іваном Златоустом та Григорієм Богословом. Василій народився у Кесарії, в Малій Азії. Пізніше здобував освіту в Константинополі.

За релігійними переказами, Василій отримав дар провидіння та чудотворення. Відомо багато випадків зцілення безнадійно хворих молитвами Василія Великого. На похорони священнослужителя зійшлися не лише християни міста, а й усі язичники та юдеї.

За новоюліанським календарем, що ухвалений в Україні, свято старий Новий рік переноситься на 1 січня. Але оскільки старий Новий рік – це те саме свято Нового року за старим календарем, у 2025 році його не буде.

Іменини та день ангела завтра

Який день ангела 1 січня (Фото: Depositphotos)

Відповідно до новоюліанського церковного календаря, що діє в Україні, 1 січня іменини святкують усі з ім'ям Василь.

Народні традиції й заборони 1 січня

Перший день календарного року має велике значення в народних традиціях. До цього дня збереглося безліч обрядів та прикмет. Особливо важливою давньою традицією є посівання, або засівання. Завжди зранечку 1 січня молоді юнаки та хлопчики оббігали сусідів й співали пісень з побажаннями гарного врожаю, а подвір’я засипали зерном. А господарі винагороджували гостей цукерками або навіть грошима.

День 1 січня традиційно має і кілька заборон: