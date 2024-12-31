Все о 1 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

В первый день нового года в Украине отмечают День святого Василия – народный и церковный праздник, имеющий много интересных традиций

Какой праздник 1 января (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра,1 января

1 января христианская церковь отмечает Обрезание Господне и День святителя Василия Великого. Но этот день имеет и народные традиции.

Праздник Обрезания Господне чествует событие еврейского обряда. По традиции иудейского народа, на восьмой день малыш Иисус был поддан обряду обрезания. Праздник распространен больше среди христиан западного обряда. Православная церковь в этот день больше внимания уделяет почтению Василия Великого.

Василий Великий – архиепископ, считающийся одним из праотцев христианской церкви, а также одним из Трех святителей вместе с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Василий родился в Кесарии, Малой Азии. Позже получал образование в Константинополе.

По религиозным преданиям, Василий получил дар провидения и чудотворения. Известны многие случаи исцеления безнадежно больных молитвами Василия Великого. На похороны священнослужителя сошлись не только христиане города, но и все язычники, а также иудеи.

По новоюлианскому календарю, принятому в Украине, праздник старый Новый год переносится на 13 дней раньше – 1 января. Но поскольку старый Новый год – это тот же праздник Нового года по старому календарю, в 2025 году его не будет.

Именины и день ангела завтра

Какой день ангела 1 января (Фото: Depositphotos)

Согласно новоюлианскому церковному календарю, действующему в Украине, 1 января именины празднуют все по имени Василий.

Народные традиции и запреты 1 января

Первый день календарного года имеет большое значение в народных традициях. По сей день сохранилось множество обрядов и примет. Особенно важной древней традицией является посевание, или засевание. Всегда утром 1 января юноши и мальчики оббегали соседей и пели песни с пожеланиями хорошего урожая, а двор засыпали зерном. А хозяева вознаграждали гостей конфетами или даже деньгами.

День 1 января традиционно имеет и несколько запретов: