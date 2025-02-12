Усе про день завтра, 13 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 13 лютого / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 13 лютого

В Україні 13 лютого церква вшановує пам'ять преподобного Мартиніана, преподобної Зої і Фотинії, преподобного Євлогія – архиєпископа Олександрійського; благовірного князя Костянтина Острозького та преподобного Стефана, царя Сербського.

Святий Мартиніан із 18 років жив на самоті у пустелі. В чернечому подвигу чоловік провів 25 років неподалік міста Кесарія Палестинська. Одного разу його хотіла звабити блудниця, на ім'я Зоя, але преподобному вдалося навернути її на шлях істини, й вона подалася у монастир.

Пізніше Мартиніан відправився на самотній острів, там йому вдалося врятувати дівчину, Фотинію, із затонулого корабля. Її він залишив у своїй оселі, а сам відправився подорожувати. Через кілька років, прибувши до Афін, Мартиніан помер у храмі. Це відбулося 422 року.

Врятована Фотинія також вдалася до чернецтва і не захотіла повертатися на материк. Через роки молитви і самітництва вона померла на тому ж острові. Ім’я Фотинія означає світла.

Преподобний Євлогій довго був ченцем, пізніше отримав сан Архієпископа у місті Александрії. Правив кафедрою 27 років. Твори архієпископа частково збереглися у виписках патріарха Фотія.

Князь Костянтин походив із міста Острог, що на той час був центром розвитку Волинського князівства. Певний час князь був воєводою Київщини й захищав землі центральної України від татарських нападів. Костянтин заснував Острозьке училище, що пізніше перетворилося на Академію, фактично першу вищу школу в Східній Європі. Академія стала фундаментом розвитку науки в регіоні.

Також князь заснував видавництво, де була перекладена і видана перша слов’янська Біблія. Помер князь Острозький 13 лютого 1608 року, похований в Острозі в Богоявленській церкві. Канонізований був у 2008 році.

Преподобний Стефан Мироточивий, цар Сербський за свого правління намагався поширити православ’я на сербських землях. Збудував багато православних церков і у Сербії, і за її межами.

Іменини та день ангела 13 лютого

За новим церковним календарем день ангела 13 лютого святкують Зоя, Фотинія, Світлана, Костянтин і Стефан.

Який день ангела 13 лютого / Фото: Pixabay

Міжнародні свята

Всесвітній день радіо запроваджений за ініціативою ЮНЕСКО. У часи шаленого розвитку комунікаційних технологій, радіо залишається найбільш вживаним носієм інформації на глобальному рівні. Оскільки радіо є дешевим і доступним для найбідніших куточків світу. Слід зауважити, що радіо є єдиним способом зв’язку у разі техногенної або стихійної катастрофи.

День народження кінокамери святкується 13 лютого, оскільки саме в цей день брати Люм’єр запатентували свій винахід – першу камеру. Винахід творці назвали сінематографом, а як основу використали кінескоп Томаса Едісона.

Народні традиції та прикмети 13 лютого

В народі день отримав назву Мартиніанів день. Традиційно цього дня запрошували у гості давніх друзів, тих, кого давно не бачили. До вечері готувалися, прибирали помешкання. Не варто цього дня з’ясовувати стосунки або ухвалювати швидкі рішення. Не рекомендується і лінуватися.

Цього дня дорослі планували фінанси на весь рік. Також до Мартиніанового дня наші предки вірили у кілька прикмет: