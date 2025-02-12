Усе про день завтра, 13 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 13 лютого
В Україні 13 лютого церква вшановує пам'ять преподобного Мартиніана, преподобної Зої і Фотинії, преподобного Євлогія – архиєпископа Олександрійського; благовірного князя Костянтина Острозького та преподобного Стефана, царя Сербського.
Святий Мартиніан із 18 років жив на самоті у пустелі. В чернечому подвигу чоловік провів 25 років неподалік міста Кесарія Палестинська. Одного разу його хотіла звабити блудниця, на ім'я Зоя, але преподобному вдалося навернути її на шлях істини, й вона подалася у монастир.
Пізніше Мартиніан відправився на самотній острів, там йому вдалося врятувати дівчину, Фотинію, із затонулого корабля. Її він залишив у своїй оселі, а сам відправився подорожувати. Через кілька років, прибувши до Афін, Мартиніан помер у храмі. Це відбулося 422 року.
Врятована Фотинія також вдалася до чернецтва і не захотіла повертатися на материк. Через роки молитви і самітництва вона померла на тому ж острові. Ім’я Фотинія означає світла.
Преподобний Євлогій довго був ченцем, пізніше отримав сан Архієпископа у місті Александрії. Правив кафедрою 27 років. Твори архієпископа частково збереглися у виписках патріарха Фотія.
Князь Костянтин походив із міста Острог, що на той час був центром розвитку Волинського князівства. Певний час князь був воєводою Київщини й захищав землі центральної України від татарських нападів. Костянтин заснував Острозьке училище, що пізніше перетворилося на Академію, фактично першу вищу школу в Східній Європі. Академія стала фундаментом розвитку науки в регіоні.
Також князь заснував видавництво, де була перекладена і видана перша слов’янська Біблія. Помер князь Острозький 13 лютого 1608 року, похований в Острозі в Богоявленській церкві. Канонізований був у 2008 році.
Преподобний Стефан Мироточивий, цар Сербський за свого правління намагався поширити православ’я на сербських землях. Збудував багато православних церков і у Сербії, і за її межами.
Іменини та день ангела 13 лютого
За новим церковним календарем день ангела 13 лютого святкують Зоя, Фотинія, Світлана, Костянтин і Стефан.
Міжнародні свята
Всесвітній день радіо запроваджений за ініціативою ЮНЕСКО. У часи шаленого розвитку комунікаційних технологій, радіо залишається найбільш вживаним носієм інформації на глобальному рівні. Оскільки радіо є дешевим і доступним для найбідніших куточків світу. Слід зауважити, що радіо є єдиним способом зв’язку у разі техногенної або стихійної катастрофи.
День народження кінокамери святкується 13 лютого, оскільки саме в цей день брати Люм’єр запатентували свій винахід – першу камеру. Винахід творці назвали сінематографом, а як основу використали кінескоп Томаса Едісона.
Народні традиції та прикмети 13 лютого
В народі день отримав назву Мартиніанів день. Традиційно цього дня запрошували у гості давніх друзів, тих, кого давно не бачили. До вечері готувалися, прибирали помешкання. Не варто цього дня з’ясовувати стосунки або ухвалювати швидкі рішення. Не рекомендується і лінуватися.
Цього дня дорослі планували фінанси на весь рік. Також до Мартиніанового дня наші предки вірили у кілька прикмет:
- якщо місяць ввечері червоний, то скоро прийдуть теплі вітри;
- якщо день був теплий і сніг танув, то весна прийде швидко й буде теплою;
- якщо день був похмурим, то весна буде пізньою і холодною.