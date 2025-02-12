Все о дне завтра, 13 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 13 февраля
В Украине 13 февраля церковь чествует память преподобного Мартиниана, преподобной Зои и Фотинии, преподобного Евлогия – архиепископа Александрийского; благоверного князя Константина Острожского; преподобного Стефана, царя Сербского.
Святой Мартиниан с 18 лет жил в одиночестве в пустыне. В монашеском подвиге мужчина провел 25 лет недалеко от города Кесария Палестинская. Однажды его хотела обольстить блудница по имени Зоя, но преподобному удалось обратить ее на путь истины, и она отправилась в монастырь.
Позже Мартиниан отправился на одинокий остров, там ему удалось спасти девушку, Фотинию, с затонувшего корабля. Ее он оставил в своей обители, а сам отправился путешествовать. Через несколько лет, прибыв в Афины, Мартиниан умер в храме. Это произошло в 422 году.
Спасенная Фотиния также прибегла к монашеству и не захотела возвратиться на материк. Спустя годы молитв и отшельничества, она умерла на том же острове. Имя Фотиния означает свет.
Преподобный Евлогий долго был монахом, позже получил сан Архиепископа в городе Александрии. Правил кафедрой 27 лет. Произведения архиепископа частично сохранились в выписках патриарха Фотия.
Князь Константин происходил из города Острог, который в то время являлся центром развития Волынского княжества. Одно время князь был воеводой Киевских земель и защищал земли центральной Украины от татарских нападений. Константин основал Острожское училище, которое позже превратилось в Академию, фактически первую высшую школу в Восточной Европе. Академия стала фундаментом развития науки в регионе.
Также князь основал издательство, где была переведена и издана первая славянская Библия. Умер князь Острожский 13 февраля 1608 года, похоронен в Остроге в Богоявленской церкви. Канонизирован был в 2008 году.
Преподобный Стефан Мироточивый, царь Сербский при своем правлении пытался распространить православие на сербских землях. Построил много православных церквей и в Сербии, и за ее пределами.
Именины и день ангела 13 февраля
По новому церковному календарю, день ангела 13 февраля празднуют Зоя, Фотиния, Светлана, Константин и Стефан.
Международные праздники
Всемирный день радио введен по инициативе ЮНЕСКО. Во времена безумного развития коммуникационных технологий, радио остается наиболее используемым носителем информации на глобальном уровне. Поскольку радио является дешевым и доступным для беднейших уголков мира. Следует отметить, что радио является единственным способом связи в случае техногенной или стихийной катастрофы.
День рождения кинокамеры отмечается 13 февраля, поскольку именно в этот день братья Люмьер запатентовали свое изобретение – первую камеру. Изобретение создатели назвали синематографом, а в качестве основы использовали кинескоп Томаса Эдисона.
Народные традиции и приметы 13 февраля
В народе день получил название Мартинианов день. Традиционно в этот день приглашали в гости старых друзей, тех, кого давно не видели. К ужину готовились, убирали квартиру. Не стоит в этот день выяснять отношения или принимать скорые решения. Не рекомендуется и лениться.
В этот день взрослые планировали финансы на весь год. Также в Мартинианов день наши предки верили в несколько примет:
- если луна вечером красная, то скоро придут теплые ветры;
- если день был теплый и снег таял, весна придет быстро и будет теплой;
- если день был пасмурным, то весна будет поздней и холодной.