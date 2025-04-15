Усе про 15 квітня: яке сьогодні свято, день ангела та що не можна робити

Свято 15 квітня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято сьогодні, 15 квітня

За новим церковним календарем 15 квітня церква в Україні відзначає Великий вівторок, тобто другий день Страсного тижня. Також християни цього дня вшановують День апостолів Аристарха, Пуда і Трофима з 70, мучениць Василіси та Анастасії, мучеників Месукевійських, мученика Сави Готського, благовірного князя Мстислава Володимировича, а також Вишгородську ікону Божої Матері.

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Великий вівторок – це вівторок Страсного тижня. Цього дня в церквах згадують дні Ісуса перед тим, як його схопили. У вівторок Ісус прийшов до храму і там читав проповіді, навчав людей віри і в храмі, і поза ним.

Вишгородська ікона Богородиці – одна з найдавніших ікон. Вважається, що її писав євангеліст Лука, що особисто знав Богородицю. Ікона з Єрусалима була переміщена до Константинополя, пізніше до Києва.

Як ікона опинилася у Вишгороді достеменно невідомо, але є припущення, що туди її переніс Ярослав Мудрий, що мав резиденцію у цьому місті й саме там провів свої останні дні.

З Вишгорода ікона була таємно вивезена князем Андрієм Боголюбським у російське місто Володимир і названа Володимирською. Про привласнення української святині є згадки в Радзивіллівському літописі. Нині ікона зберігається в Третьяковській галереї у Москві.

Копія Вишгородської ікони Божої Матері в Історичному Вишгородському музеї

Аристарх, Пуд і Трофим були апостолами із 70. Аристарх був учнем святого апостола Павла й став єпископом міста Апамеї в Сирії. Апостол Пуд був римським сенатором, мав високе становище у суспільстві й перетворив свій будинок на церкву для християн, де проповідував апостол Петро. Апостол Трофим походив із міста Едесса й також був послідовником апостола Павла.

Святі мучениці Василіса та Анастасія жили у Римі в I столітті. Коли імператор Нерон переслідував християн, святі допомагали ховати замучених вірян за християнськими звичаями. За це імператор наказав схопити їх і стратити.

Мученики Месукевійські були вельможами язичницького правителя кавказької Албанії, держави, що існувала на території нинішнього Азербайджану. Вони прийняли віру Христову й усамітнилися на горі Сукакеті для чернечого життя в молитві. Правитель, довідавшись про це, наказав покарати їх. Мучеників стратили на початку II століття. Пізніше на тому місці був споруджений храм з монастирем.

Святий мученик Савва жив у IV столітті й походив з німецьких племен готів. Загинув під час переслідування християн імператором.

Благовірний великий князь Мстислав Володимирович був найстаршим сином Володимира Мономаха. Відзначився своєю політичною та полководською діяльністю. Збудував Федорівський монастир у Києві. Був канонізований православною церквою як святий ще у XIV столітті.

Іменини та день ангела 15 квітня

За церковним календарем в Україні 15 квітня з днем янгола вітають хлопців та чоловіків з іменами Трофим, Андрій, Яків, Віктор, Савва та Мстислав.

Дівчата в цей день святкують іменини, якщо мають ім’я Василина або ж Анастасія.

Який день ангела 15 квітня / Фото: Pixabay

Державні та міжнародні свята

День працівників кримінального розшуку встановлений в Україні з метою вшанувати важку небезпечну роботу та висловити подяку співробітникам цієї служби. Дата була обрана на честь створення першої секції судово-кримінального розшуку в Україні 1919 року.

Всесвітній день мистецтва відзначають у всьому світі. Дата події обрана на честь дня народження всесвітньовідомого митця Леонардо да Вінчі. Геній народився 15 квітня 1452 року. Свято започаткувала ООН з метою об’єднання культур та народів навколо мистецтва.

Народні традиції й прикмети у цей день

Другий день Страсного тижня шанується так, як і перший. У будинках й у дворі наводять лад. Іде підготовка до великого свята. Зазначені такі прикмети:

червоний захід сонця прогнозує вітряну й дощову погоду;

якщо ніч холодна, то найближчі дні будуть сонячними;

рясний дощ означає багатий урожай.

Поганою прикметою вважалося загубити щось цього дня.

Що не можна робити 15 квітня

У Страсний тиждень потрібно дотримуватися посту так само суворо, як і в перший тиждень Великого посту, крім того, заборонено:

вживати алкоголь;

сваритися й злословити;

бажати комусь зла чи згадувати образи;

гучно розважатися.

У ці дні Страсного тижня церква радить допомагати іншим, подавати милостиню. Цими днями триває загальнохристиянська жалоба, тож навіть вдягати білий одяг небажано.