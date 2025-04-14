Все о 15 апреля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 15 апреля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 15 апреля

По новоюлианскому календарю 15 апреля церковь в Украине отмечает Великий вторник, то есть второй день Страстной недели. Также христиане в этот день чтят Апостолов Аристарха, Пуда и Трофима из 70, мучениц Василисы и Анастасии, мучеников Месукевийских, мученика Саввы Готского, благоверного князя Мстислава Владимировича, а также Вышгородскую икону Божией Матери.

Большой вторник – это вторник Страстной недели. В этот день в церквях вспоминают дни Иисуса, до того как его схватили. Во вторник Иисус пришел в храм и там читал проповеди, учил людей вере и в храме, и вне его.

Вышгородская икона Богородицы – одна из самых древних икон. Считается, что ее писал евангелист Лука, лично знавший Богородицу. Икона из Иерусалима была перемещена в Константинополь, позже в Киев.

Как икона оказалась в Вышгороде неизвестно, но есть предположение, что туда ее перенес Ярослав Мудрый, имевший резиденцию в этом городе и именно там проведший свои последние дни.

Из Вышгорода икона была тайно вывезена князем Андреем Боголюбским в российский город Владимир и названа Владимирской. О присвоении украинской святыне есть упоминания в Радзивилловской летописи. В настоящее время икона хранится в Третьяковской галерее в Москве.

Копия Вышгородской иконы Божией Матери в Историческом Вышгородском музее

Аристарх, Пуд и Трофим были апостолами из 70. Аристарх был учеником святого апостола Павла и стал епископом города Апамеи в Сирии. Апостол Пуд был римским сенатором, имел высокое положение в обществе и превратил свой дом в церковь для христиан, где проповедовал апостол Петр. Апостол Трофим происходил из города Эдессы и также был последователем апостола Павла.

Святые мученицы Василиса и Анастасия жили в Риме в I столетии. Когда император Нерон преследовал христиан, святые помогали хоронить замученных верующих по христианским обычаям. За это император отдал приказ схватить их и казнить.

Мученики Месукевейские были вельможами языческого правителя кавказской Албании, государства, существовавшего на территории нынешнего Азербайджана. Они приняли веру Христову и уединились на горе Сукакети для монашеской жизни в молитве. Правитель, узнав об этом, велел наказать их. Мучеников казнили в начале II столетия. Позже на том месте был построен храм с монастырем.

Святой мученик Савва жил в IV веке и происходил из германских племен готов. Погиб во время преследования христиан императором.

Благоверный великий князь Мстислав Владимирович был самым старшим сыном Владимира Мономаха. Отличился своей политической и полководческой деятельностью. Построил Федоровский монастырь в Киеве. Был канонизирован православной церковью как святой еще в XIV веке.

Именины и день ангела 15 апреля

По церковному календарю в Украине 15 апреля с днем ангела поздравляют мужчин по имени Трофим, Андрей, Яков, Виктор, Савва и Мстислав.

Девушки в этот день празднуют именины, если носят имя Василиса или Анастасия.

Какой день ангела 15 апреля / Фото: Pixabay

Государственные и международные праздники

День работников уголовного розыска установлен в Украине с целью отметить тяжелую опасную работу и высказать благодарность сотрудникам этой службы. Дата была выбрана в честь создания первой секции судебно-уголовного розыска в Украине в 1919 году.

Всемирный день искусства отмечают по всему миру. Дата события избрана в честь дня рождения всемирно известного художника Леонардо да Винчи. Гений родился 15 апреля 1452 года. Праздник основала ООН с целью объединения культур и народов вокруг искусства.

Народные традиции и приметы в этот день

Второй день Страстной недели почитается так же, как и первый. В домах и во дворе наводят порядок. Идет подготовка к большому празднику. Отмечены такие приметы:

красный закат прогнозирует ветреную и дождливую погоду;

если ночь холодная, то ближайшие дни будут солнечными;

обильный дождь означает богатый урожай.

Плохой приметой считалось потерять что-то в этот день.

Что нельзя делать 15 апреля

В Cтрастную неделю нужно соблюдать пост так же строго, как и в первую неделю Пасхального поста, кроме того запрещено:

употреблять алкоголь;

ссориться и злословить;

желать кому-то зла или вспоминать обиды;

громко развлекаться.

В эти дни Страстной недели следует помогать другим, подавать милостыню. В эти дни продолжается общехристианский траур, так что даже одевать белую одежду нежелательно.