Усе про день 16 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 16 березня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 16 березня

За новоюліанським календарем в Україні 16 березня церква вшановує святителя Григорія Паламу, Собор преподобних отців Києво-Печерських, священномученика Олександра папу Римського, мученика Савина.

Також цього дня друга неділя Великого посту, в церкві служиться Літургія Василія Великого. В буденні дні в церквах служиться Літургія Іоанна Златоустого.

Григорій Палама –православний святий, що жив у ХІІІ-ХIV століттях. Народився у Константинополі. Був іноком на горі Афон, пізніше став єпископом міста Солунь.

Вчення Григорія заклали основу ісихазму – ідеї про обоження людини та її єднання з Богом. Святий написав трактат "Тріади на захист святих ісихастів". Вчення Богослова мали великий вплив на розвиток православної культури.

Собор преподобних отців Києво-Печерських – свято, що вшановує ченців, що несли свої чернечі подвиги у Києво-Печерському монастирі. Шановані отці жили в різний час у період між XI та XV століттями. Мощі їх зберігаються у Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври.

Священномученик Олександр – був папою Римським протягом 10 років у II столітті. Був спалений живцем за наказом імператора Адріана.

Святий Савин – ранньохристиянський святий. Жив у Єгипті наприкінці III – на початку IV століття. За християнське віросповідання був підданий тортурам, і потоплений у річці Ніл.

Який день ангела 16 березня / Фото: Pixabay

Іменини та день ангела 16 березня

За новим церковним календарем в Україні 16 березня з іменинами слід вітати Олександра, Григорія, Трохима, Юліана і Саву.

Ім’я Олександр вважається найпопулярнішим у світі, має грецьке походження й перекладається як захисник.

Трохим означає "годувальник".

Ім’я Юліан прийшло до нас з Візантії й походить від місяця липня – July.

Григорій походить з латини й означає – зібраний, зосереджений.

Ім’я Савин також походить з латини, але що означає, достеменно невідомо.

Державні та міжнародні свята

День працівників житлово-комунальних господарств відзначається в Україні щороку, у третю неділю березня. Цього року припадає на 16 березня. Свято засноване 1994 року з метою відзначити роботу працівників цією сфери, а також висловити їм подяку за забезпечення санітарних умов для населення.

День свободи інформації встановлений у день народження американця Джеймса Медісона, якого називають батьком американської Конституції. Він був прихильником ідеї прозорості уряду та відкритості влади.

Народні прикмети й заборони 16 березня

У народному календарі цей день отримав назву "Савин день". Традиції Савиного дня походять з дохристиянських часів і супроводжуються слов'янськими обрядами. Здавна вважалося, що об’їхати село на санях цього дня — хороша прикмета, це принесе удачу. Є кілька прикмет щодо погоди:

зустріти білку — до потепління;

якщо хмари швидко пливуть небом, то весна буде теплою;

сонячний день передбачає теплу сонячну весну.

Цього дня триває піст. Тому заборонено їсти м’ясо, яйця та молочні продукти. Не можна сваритися та лихословити. Заборонено пити алкоголь. Період посту слід проводити без гучних розваг, в тиші та спокої.