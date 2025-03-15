Все о дне 16 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 16 марта / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 16 марта

По новоюлианскому календарю в Украине 16 марта церковь чествует святителя Григория Паламу, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, священномученика Александра папу Римского, мученика Савина.

Также в этот день второе воскресенье Великого поста, в церкви совершается Литургия Василия Великого. В обычные дни в церквях служится Литургия Иоанна Златоустого.

Григорий Палама – православный святой, живший в XIII-XIV веках. Родился в Константинополе. Был иноком на горе Афон, позже стал епископом города Солунь.

Учения Григория заложили основу исихизма – идеи о преображении человека и его единении с Богом. Святой написал трактат "Триады в защиту святых исихастов". Учения Богослова оказали большое влияние на развитие православной культуры.

Собор преподобных отцов Киево-Печерских – праздник в честь монахов, несших свои монашеские подвиги в Киево-Печерском монастыре. Почитаемые отцы жили в разное время в период между XI и XV веками. Мощи их хранятся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Священномученик Александр – был папой Римским в течение 10 лет во II веке. Был сожжен заживо по приказу императора Адриана.

Святой Савин – раннехристианский святой. Жил в Египте в конце III – начале IV века. За христианское вероисповедание был подвергнут пыткам и утоплен в реке Нил.

Какой день ангела 16 марта / Фото: Pixabay

Именины и день ангела 16 марта

По новому церковному календарю в Украине 16 марта с именинами следует поздравлять Александра, Григория, Трофима, Юлиана и Савву.

Имя Александр считается самым популярным в мире, имеет греческое происхождение и переводится как защитник.

Трофим означает "кормилец".

Имя Юлиан пришло к нам из Византии и произошло от месяца июля – July.

Григорий происходит из латыни и значит – собранный, сосредоточенный.

Имя Савин также происходит из латыни, но что означает, доподлинно неизвестно.

Государственные и международные праздники

День работников жилищно-коммунальных хозяйств отмечается в Украине ежегодно, в третье воскресенье марта. В этом году приходится на 16 марта. Праздник основан в 1994 году с целью отметить труд работников этой сферы, а также выразить им благодарность за обеспечение санитарных условий для населения.

День свободы информации установлен в день рождения американца Джеймса Мэдисона, которого называют отцом американской Конституции. Он был приверженцем идеи прозрачности правительства и открытости власти.

Народные приметы и запреты 16 марта

В народном календаре этот день получил название "Савин день". Традиции Савиного дня происходят из дохристианских времен и сопровождаются славянскими обрядами. Издавна считалось, что объехать деревню в санях в этот день хорошая примета, это принесет удачу. Есть несколько примет относительно погоды:

встретить белку – к потеплению;

если облака быстро плывут по небу, то весна будет теплой;

солнечный день предполагает тёплую солнечную весну.

В этот день продолжается пост. Поэтому запрещается есть мясо, яйца и молочные продукты. Нельзя ссориться и злословить. Запрещено пить алкоголь. Период поста следует проводить без громких развлечений, в тишине и в покое.