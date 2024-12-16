Усе про день 17 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити

17 грудня / Святий Пророк Даниїл та 3 отроки / Фото: Рівненська Єпархія Української Православної церкви

Яке церковне свято завтра, 17 грудня

За новоюліанським календарем, що тепер діє в Україні, 17 грудня церква вшановує пророка Даниїла та трьох отроків – Ананію, Азарію та Мисаїла, а також преподобного Даниїла Сповідника.

День пророка Даниїла та Ананії, Азарії і Мисаїла

Даниїл та його друзі, юнаки Ананія, Азанія та Мисаїл виховувалися у палаці в Вавилоні. Юнаки ревно молилися Богу та виконували заповіді. Даниїл отримав Божий дар пророцтва та тлумачення снів.

За переказами цар поставив свою величезну статую, якій всі мали вклонятися. Але за відмову Даниїла та отроків кинули до палаючої печі, але з’явився янгол, що потушив полум’я і юнаки вціліли. Тоді цар наказав прославляти Бога і отроків, з якими сталося чудо.

Пізніше, коли на місце царя прийшов його син, Даниїл передбачив падіння царства Вавилонського. Так і сталося – до влади у Вавилоні прийшов цар Дарій. Він цінував Даниїла за його мудрість. Але через намовляння інших слуг, через те, що Даниїл молився, коли було заборонено, Дарій наказав кинути його до ями з левами.

Пророк Даниїл / Ілюстративне зображення: Learn Religions

Наступного дня цар побачив, що Даниїл неушкоджений, і наказав усім тремтіти перед Богом, що йому молився Даниїл. Даниїл прожив до самої старості у Вавилоні, і за життя зробив чимало чудес.

За юліанським, старим календарем, що діяв в Україні до 2023 року, 17 грудня відзначали День Великомучениці Варвари . А тепер за новим церковним календарем Варвари святкують 4 грудня.

Іменини та день ангела 17 грудня

Відповідно до церковних свят, що випадають за новим церковним календарем, 17 грудня свої іменини відзначають Даниїл та Данило.

Державні та міжнародні свята

17 грудня встановлено свято – День працівника державної виконавчої служби України. Свято молоде, відзначається з 2009 року. Такий захід має на меті відзначити працю усіх працівників виконавчої служби та їх важливої ролі у державі. Робота вимагає чимало відданості та наполегливості для забезпечення виконання судових рішень та верховенства права у суспільстві.

Що не можна робити 17 грудня

Цього дня триває Різдвяний піст, або як ще кажуть – Пилипівка. Тому діють усі заборони посту:

не можна їсти їжу тваринного походження: м’ясо, молоко, яйця;

заборонено вживати алкогольні напої;

слід утримуватися від поганих звичок;

не лаятися та не вживати нецензурних слів.

Утримання від комп’ютерних ігор також може бути різновидом пості, слід зазначити, що постування має на меті загартовування духу. Тому більш важливий духовний піст. Не слід сприймати його, як дієту. Утримання в їжі слід дотримуватися з урахуванням фізичного стану та порад лікаря.