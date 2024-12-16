Все о дне 17 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

17 декабря / Святой Пророк Даниил и 3 отрока / Фото: Рівненська Єпархія Української Православної церкви

Какой церковный праздник завтра, 17 декабря

Согласно новоюлианскому календарю, который теперь действует в Украине, 17 декабря церковь чтит Пророка Даниила и трех отроков – Ананию, Азанию и Мисаила, а также преподобного Даниила Исповедника.

День пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила

Даниил и его друзья, юноши Анания, Азания и Мисаил воспитывались во дворце в Вавилоне. Ребята усердно молились Богу и выполняли заповеди. Даниил получил Божий дар пророчества и толкования снов.

По преданию царь поставил свою огромную статую, которой все должны были кланяться. Но за отказ Даниила и отроков бросили в горящую печь, но появился ангел, потушивший пламя и юноши уцелевшие. Тогда царь приказал прославлять Бога и отроков, с которыми свершилось чудо.

Позже, когда на место царя пришел его сын, Даниил предсказал падение царства Вавилонского. Так и вышло – к власти в Вавилоне пришел царь Дарий. Он ценил Даниила за его мудрость. Но из-за наговоров других слуг, из-за того, что Даниил молился, когда было запрещено, Дарий приказал бросить его в яму со львами.

Пророк Даниил / Илюстративное изображение: Learn Religions

На следующий день царь увидел, что Даниил невредим, и велел всем трепетать пред Богом, что молился ему Даниил. Даниил прожил до самой старости в Вавилоне, и при жизни совершил немало чудес.

По юлианскому, старому календарю, действовавшему в Украине до 2023 года, 15 декабря отмечали День Великомученицы Варвары . А теперь по новому церковному календарю Варвары празднуют 4 декабря.

Именины и день ангела 17 декабря

Согласно церковным праздникам, выпадающим по новому церковному календарю, 17 декабря свои именины отмечают Даниил и Данило.

Государственные и международные праздники

17 декабря установлен праздник – День работника государственной исполнительной службы Украины. Праздник молодой, отмечается с 2009 года. Такое мероприятие призвано отметить труд всех работников исполнительной службы и их важную роль в государстве. Работа требует много преданности и настойчивости для обеспечения исполнения судебных решений и верховенства права в обществе.

Что нельзя делать 17 декабря

В этот день продолжается Рождественский пост, или как еще говорят в Украине – "Пилипівка". Поэтому действуют все запреты поста:

нельзя есть еду животного происхождения: мясо, молоко, яйца;

запрещено употреблять алкогольные напитки;

следует воздерживаться от дурных привычек;

не ругаться и не употреблять нецензурные слова.

Воздержание от компьютерных игр также может являться разновидностью поста, следует отметить, что постование имеет целью закаливание духа. Поэтому более важен духовный пост. Не следует воспринимать его как диету. Сдержание в пище следует соблюдать с учетом физического состояния и рекомендации врача.