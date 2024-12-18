Усе про день 19 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 19 грудня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято 19 грудня

За новоюліанським календарем, новим церковним календарем прийнятим в Україні, 19 грудня вшановується пам'ять мученика Воніфатія, преподобного Іллі Муромця. Мучеників Іллі, Прова, Ариса, єгиптян. Мучеників Полієвкта і Тимофія диякона. Святителя Григорія, єпископа Омиритського.

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День святого Воніфатія

Українці моляться святому Воніфатію за допомогою у пияцтві та подоланні пристрастей. Це пов'язано з історією святого. Воніфатій жив у Римі і був слугою багатої пані Аглаїди. Чоловік був християнином, милосердним до людей, але жив розгульним життям. Він молився, щоб Бог позбавив його пристрасті.

У той час заможна пані, у якої працював чоловік, дізналась, що якщо мати у домі мощі мученика, то Бог простить гріхи. Вона дала Воніфатію багато грошей і відправила на схід, де в той час були жорстокі гоніння християн.

Витривалість християн, яких піддавали жорстоким тортурам, дуже вразила Воніфатія. Коли суддя його запитав, якої він віри, він відповів: "Я християнин". І тоді його вбили мечем.

Супутник Воніфатія розшукав його тіло і привіз Аглаїді. Вона збудувала на честь свого слуги храм, а потім роздала багатство бідним і сама пішла в монастир.

19 грудня відзначали свято Миколая. Тепер Україна приєдналася до європейських вікових традицій та відзначає Раніше, за старим календарем, що діяв до 2023 року,. Тепер Україна приєдналася до європейських вікових традицій та відзначає День Святого Миколая 6 грудня. В Україні це свято має особливе значення. Адже культ Миколая має тисячолітнє коріння та виступає національним святим для українців.

Іменини та день ангела 19 грудня

За новим церковним календарем, що діє в Україні, 19 грудня свої іменини святкують Ілля, Тимофій та Григорій.

Державні та міжнародні свята

День адвокатури – професійне свято в Україні. Започатковане не так давно, 2002 року. Дату обрали невипадково. Саме цього дня в Україні ввели в дію Закон про адвокатуру, 1992 року. Свято покликане вшанувати та відзначити роботу адвокатів та її значення для розвитку держави та правосуддя.

– професійне свято в Україні. Започатковане не так давно, 2002 року. Дату обрали невипадково. Саме цього дня в Україні ввели в дію Закон про адвокатуру, 1992 року. Свято покликане вшанувати та відзначити роботу адвокатів та її значення для розвитку держави та правосуддя. Міжнародний день допомоги бідним. Заснований ООН з метою звернути увагу на проблему бідності людей у світі, та вжити заходів щодо покращення матеріального стану людства в цілому. До такого заходу створюються спеціальні програми, що допомагають нужденним по всьому світу. Подолання бідності та нестатку дуже важливе для розвитку людства.

Що не можна робити 19 грудня

У християн в цей день триває Різдвяний піст, тому заборонено вживання скоромного. До того ж останній тиждень перед Різдвом – 25 грудня, є найсуворішим періодом постування. Тому віряни не вживають:

м’ясні продукти та рибу;

молочні продукти та яйця;

категорично заборонено вживати алкоголь;

лаятися та сваритися.

До релігійних традицій на 19 грудня приєднуються і народні українські звичаї. В народі існує ряд прикмет та заборон: