Усе про день 19 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято 19 грудня
За новоюліанським календарем, новим церковним календарем прийнятим в Україні, 19 грудня вшановується пам'ять мученика Воніфатія, преподобного Іллі Муромця. Мучеників Іллі, Прова, Ариса, єгиптян. Мучеників Полієвкта і Тимофія диякона. Святителя Григорія, єпископа Омиритського.
День святого Воніфатія
Українці моляться святому Воніфатію за допомогою у пияцтві та подоланні пристрастей. Це пов'язано з історією святого. Воніфатій жив у Римі і був слугою багатої пані Аглаїди. Чоловік був християнином, милосердним до людей, але жив розгульним життям. Він молився, щоб Бог позбавив його пристрасті.
У той час заможна пані, у якої працював чоловік, дізналась, що якщо мати у домі мощі мученика, то Бог простить гріхи. Вона дала Воніфатію багато грошей і відправила на схід, де в той час були жорстокі гоніння християн.
Витривалість християн, яких піддавали жорстоким тортурам, дуже вразила Воніфатія. Коли суддя його запитав, якої він віри, він відповів: "Я християнин". І тоді його вбили мечем.
Супутник Воніфатія розшукав його тіло і привіз Аглаїді. Вона збудувала на честь свого слуги храм, а потім роздала багатство бідним і сама пішла в монастир.
Іменини та день ангела 19 грудня
За новим церковним календарем, що діє в Україні, 19 грудня свої іменини святкують Ілля, Тимофій та Григорій.
Державні та міжнародні свята
- День адвокатури – професійне свято в Україні. Започатковане не так давно, 2002 року. Дату обрали невипадково. Саме цього дня в Україні ввели в дію Закон про адвокатуру, 1992 року. Свято покликане вшанувати та відзначити роботу адвокатів та її значення для розвитку держави та правосуддя.
- Міжнародний день допомоги бідним. Заснований ООН з метою звернути увагу на проблему бідності людей у світі, та вжити заходів щодо покращення матеріального стану людства в цілому. До такого заходу створюються спеціальні програми, що допомагають нужденним по всьому світу. Подолання бідності та нестатку дуже важливе для розвитку людства.
Що не можна робити 19 грудня
У християн в цей день триває Різдвяний піст, тому заборонено вживання скоромного. До того ж останній тиждень перед Різдвом – 25 грудня, є найсуворішим періодом постування. Тому віряни не вживають:
- м’ясні продукти та рибу;
- молочні продукти та яйця;
- категорично заборонено вживати алкоголь;
- лаятися та сваритися.
До релігійних традицій на 19 грудня приєднуються і народні українські звичаї. В народі існує ряд прикмет та заборон:
- не можна шити та в’язати аби не пришити до себе негаразди;
- якщо ж почати сваритися в цей день, то сварка затягнеться надовго;
- щоб не втратити добробут та щастя в родині, не слід виносити сміття;
- якщо візьмете в борг, то цілий рік гаманець буде порожнім;
- не слід занадто перевантажуватися роботою, але і лінуватися у цей день не годиться. Ненадмірна продуктивна праця гарантує фінансовий успіх.