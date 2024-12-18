Все о дне 19 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник 19 декабря
По новоюлианскому календарю, новому церковному календарю принятому в Украине, 19 декабря почитается память мученика Вонифатия, преподобного Ильи Муромца; Мучеников Илии, Прова, Ариса, египтян; Мучеников Полиевкта и Тимофея диакона;. Святителя Григория, епископа Омиритского.
День святого Вонифатия
Украинцы молятся святому Вонифатию за помощью в пьянстве и преодолении страстей. Это связано с историей святого. Вонифатий жил в Риме и был слугой богатой госпожи Аглаиды. Человек был христианином, милосердным к людям, но жил разгульной жизнью. Он молился, чтобы Бог лишил его страсти.
В то время богатая дама, у которой работал Вонифатий, узнала, что если иметь в доме мощи мученика, то Бог простит грехи. Она дала Вонифатию много денег и отправила на восток, где в то время были жестокие гонения христиан.
Выносливость христиан, подверженных жестоким пыткам, очень поразила Внифатия. Когда судья его спросил, какой он веры, он ответил: "Я христианин". И тогда его убили мечом.
Спутник Внифатия разыскал его тело и привез Аглаиде. Она построила в честь своего слуги храм, а затем раздала богатство бедным и сама удалилась в монастырь.
Именины и день ангела 19 декабря
По новому церковному календарю, действующему в Украине, 19 декабря свои именины празднуют Илья, Тимофей и Григорий.
Государственные и международные праздники
- День адвокатуры – профессиональный праздник в Украине. Основан не так давно, в 2002 году. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день в Украине был введен Закон об адвокатуре, в 1992 году. Праздник призван почтить и отметить работу адвокатов и его значение для развития государства и правосудия.
- Международный день помощи бедным. Основанный ООН с целью обратить внимание на проблему бедности людей в мире и принять меры по улучшению материального положения человечества в целом. К такому мероприятию создаются специальные программы, помогающие нуждающимся во всем мире. Преодоление бедности и нужды очень важно для развития человечества.
Что нельзя делать 19 декабря
У христиан в этот день продолжается Рождественский пост, поэтому запрещено употребление скоромного. К тому же последняя неделя перед Рождеством – 25 декабря, является самым строгим периодом постования. Поэтому верующие не употребляют:
- мясные продукты и рыбу;
- молочные продукты и яйца;
- категорически запрещено употреблять алкоголь;
- ругаться и сквернословить.
К религиозным традициям 19 декабря присоединяются и народные украинские обычаи. В народе существует ряд примет и запретов:
- нельзя шить и вязать, чтобы не пришить к себе невзгоды;
- если начать ссориться в этот день, то ссора затянется надолго;
- чтобы не потерять благополучие и счастье в семье, не следует выносить мусор;
- если возьмете взаймы, то круглый год кошелек будет пустым;
- не следует слишком перегружаться, но и лениться в этот день не годится. Не чрезмерная производительная работа гарантирует финансовый успех.