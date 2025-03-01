Усе про 2 березня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 2 березня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 2 березня

За новим церковним календарем, ухваленим в Україні, 2 березня православна церква вшановує пам'ять святителя Йова Борецького, священномученика Федота, святителя Арсенія, єпископа Тверського.

Цього дня заговини на Великий піст, тобто останній день перед Великоднім постом. Також 2 березня, в останній день Масниці християни святкують Прощену неділю.

Іван або Йов Борецький – український церковний діяч. Жив із 1560 до 1613 року, був духовним наставником Перта Могили. Святитель здобував освіту спершу у Львівській братській школі, пізніше в Краківському університеті. Він вважав освіту дуже важливою для розвитку людства, тому приділяв велику увагу освіті дітей.

Разом з іншими він заснував Київську братську школу та став її першим ректором. Пізніше став ігуменом Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря. А пізніше митрополитом Київським, Галицьким та всієї Русі. Відзначився як письменник та перекладач. Викладав латинську та грецьку мови.

Священномученик Федот був єпископом Киренейським на Кіпрі. Був заарештований та катований у часи гонінь християн. Просидів у в’язниці, допоки Костянтин Великий не дозволив вільно сповідувати християнство. Тоді Федота звільнили, він повернувся до свого храму.

Святий Арсеній походив зі знатної родини. Але отримавши спадок, роздав усе бідним, а сам відправився до Києво-Печерського монастиря. За чернецькі подвиги був висвячений на Єпископа, очолювати кафедру в Твері.

Іменини та день ангела 2 березня

Відповідно до новоюліанського календаря, 2 березня свої іменини святкують Арсеній та Федот.

Який день ангела 2 березня / Фото: Unsplash

Ім’я Арсеній походить із давньогрецької мови, й означає "мужній, сильний відважний". Ім’я Федот також має грецьке походження і перекладається як "Дар Божий".

Міжнародні свята у цей день

Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення святкується щорічно у першу неділю березня. Свято започаткував ЮНІСЕФ. Захід має на меті просувати захист прав дітей у суспільному житті.

Всесвітній день психічного здоров’я підлітків був встановлений цього дня 2020 року. Ініціатива має на меті інформувати підлітків про можливі психологічні проблеми та методи їх подолання.

Народні прикмети та що не можна робити 2 березня

Цього року на 2 березня випадає Прощена неділя. Тож цього дня вже не можна їсти м’ясо, а з понеділка – усі продукти тваринного походження. В цей день заговини на Великий піст. Існує і кілька народних прикмет до цього дня календаря:

якщо стоїть туман, то весна буде прохолодною;

а сильні вітри цього дня віщують спекотне літо;

якщо пташки вже повернулися, то весна буде ранньою і теплою.

Прощена неділя – дуже особливий день для християн. Важливо цього дня переосмислити свої вчинки й справді пожалкувати про недобрі справи та думки. Цього дня не можна:

сваритися та лаятися;

згадувати старі образи чи тримати зло на когось;

не можна не простити людину, що вибачається.

Християни цього дня ідуть до церкви на особливу церемонію прощення. Хто не має змоги іти до церкви, може помолитися вдома та вибачитися перед своїми близькими, родиною, сусідами.