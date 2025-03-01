Все о 2 марта: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 2 марта / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 2 марта

По новому церковному календарю, принятому в Украине, 2 марта христианская церковь чтит память святителя Иова Борецкого, священномученика Федота, святителя Арсения, епископа Тверского.

В этот день заговенье на Великий пост, то есть последний день перед Пасхальным постом. Также 2 марта, в последний день Масленицы христиане отмечают Прощенное воскресенье.

Иван или Иов Борецкий – украинский церковный деятель. Жил с 1560 по 1613 год, был духовным наставником Перта Могилы. Святитель получал образование сначала во Львовской братской школе, позже в Краковском университете. Он считал образование очень важным для развития человечества, поэтому уделял большое внимание образованию детей.

Вместе с другими он основал Киевскую братскую школу и стал первым ректором. Позже стал игуменом Киевского Михайловского Златоверхого монастыря. А позже – митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси. Отличился как писатель и переводчик. Преподавал латинский и греческий языки.

Священномученик Федот был епископом Киренейским на Кипре. Был арестован и замучен во время гонений христиан. Просидел в тюрьме, пока Константин Великий не разрешил свободно исповедовать христианство. Тогда Федота освободили, он вернулся в свой храм.

Святой Арсений происходил из знатной семьи. Но получив наследство, раздал все бедным, а сам отправился в Киево-Печерский монастырь. За монашеские подвиги был посвящен в епископа, возглавлять кафедру в Твери.

Именины и день ангела 2 марта

Согласно новоюлианскому календарю, 2 марта свои именины отмечают Арсений и Федот.

Какой день ангела 2 марта / Фото: Unsplash

Имя Арсений происходит из древнегреческого языка и означает "мужественный, сильный отважный". Имя Федот также имеет греческое происхождение и переводится как "Дар Божий".

Международные праздники в этот день

Всемирный день детского теле- и радиовещания отмечается ежегодно в первое воскресенье марта. Праздник основал ЮНИСЕФ. Мероприятие направлено на продвижение защиты прав детей в общественной жизни.

Всемирный день психического здоровья подростков был установлен в этот день в 2020 году. Инициатива направлена на информирование подростков о возможных психологических проблемах и методах их преодоления.

Народные приметы и что нельзя делать 2 марта

В этом году на 2 марта выпадает Прощеное воскресенье. Так что в этот день уже нельзя есть мясо, а с понедельника – все продукты животного происхождения. В этот день заговенье на Великий пост. Существует и несколько народных примет на этот день календаря:

если стоит туман, весна будет прохладной;

а сильные ветры в этот день пророчат жаркое лето;

если птички уже вернулись, весна будет ранней и теплой.

Прощеное воскресенье – очень особенный день для христиан. Важно в этот день переосмыслить свои поступки и пожалеть о недобрых делах и мыслях. В этот день нельзя:

ссориться и ругаться;

вспоминать старые обиды или держать зло на кого-нибудь;

нельзя не простить извиняющегося человека.

Христиане в этот день идут в церковь на особую церемонию прощения. Кто не может идти в церковь, может помолиться дома и извиниться перед своими близкими, семьей, соседями.