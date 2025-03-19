Усе про 20 березня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 20 березня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 20 березня

В Україні 20 березня церква за новоюліанським календарем святкує День мучениці Світлани самарянки і її синів; мучениць Анатолії, Параскеви, Домніни та Севастіана; мучениць Олександри, Клавдії, Юліанії, Феодосії; святителя Микити Аполоніадського.

Святий Севастіан був градоначальником і вмовляв сина Фотини зректися віри Христової. Але онімів й осліп після своїх слів. За кілька днів він прозрів і увірував в Ісуса Христа.

Разом із Фотиною і її синами Севастіан був доставлений до імператора. Той наказав катувати християн, щоб вони зреклися віри. Мученики не відмовилися від віросповідання й були усічені мечем.

Свята Олександра та інші Понтійські мучениці були заарештовані в місті Амісі на березі Чорного моря 310 року. Християни були віддані на катування через віросповідання. Не відмовившись від Ісуса Христа, святі були спалені живцем.

Святий Микита був єпископом у Віфінії у 8 столітті, в часи іконоборства. Святий шанував ікони й за це був відправлений у заслання, де важко захворів та помер.

Нагадаємо, 20 березня триває Великий піст.

Міжнародні свята 20 березня

Всесвітній день відновлення дикої природи святкується з метою звернути увагу на важливість відновлення екосистеми та збереження усіх природних ресурсів. Свято встановлене у 2021 році.

Яке свято 20 березня / Фото: Pixabay

Всесвітній день оповідання призначений мистецтву створення історій та усного слова. Ініціатива підкреслює роль оповідань у культурному розвитку та зміцненню зв’язків між різними культурами та епохами.

День ангела та іменини у цей день

20 березня за новим церковним календарем в Україні день ангела святкують Світлана, Віктор, Севастіан, Клавдія, Олександра та Микита.

Ім’я Світлана має слов’янське походження і означає – "світла земля".

Ім’я Віктор походить із латинської мови і перекладається як "переможець".

Микита так само означає перемогу, але з грецької мови.

Олександра також походить із Греції і трактується як "смілива захисниця".

Який день ангела 20 березня / Фото: Pixabay

Народні прикмети і що не можна робити 20 березня

20 березня у християн триває піст, тому не можна їсти продуктів тваринного походження, пити алкоголь, сваритися та лихословити. Слід утримуватися від поганих звичок, більше молитися й допомагати тим, хто потребує.

В народі вважалося, що похмура погода цього дня віщує про похолодання на наступні пару тижнів. А ясні зірки на небі передбачають теплі дні до кінця місяця.

Особливе ставлення було до води в цей день. В народі вірили, що вода з криниці має цілющу силу. Вважалося обов’язковим вмитися водою з криниці.