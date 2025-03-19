Усе про 20 березня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 20 березня
В Україні 20 березня церква за новоюліанським календарем святкує День мучениці Світлани самарянки і її синів; мучениць Анатолії, Параскеви, Домніни та Севастіана; мучениць Олександри, Клавдії, Юліанії, Феодосії; святителя Микити Аполоніадського.
Святий Севастіан був градоначальником і вмовляв сина Фотини зректися віри Христової. Але онімів й осліп після своїх слів. За кілька днів він прозрів і увірував в Ісуса Христа.
Разом із Фотиною і її синами Севастіан був доставлений до імператора. Той наказав катувати християн, щоб вони зреклися віри. Мученики не відмовилися від віросповідання й були усічені мечем.
Свята Олександра та інші Понтійські мучениці були заарештовані в місті Амісі на березі Чорного моря 310 року. Християни були віддані на катування через віросповідання. Не відмовившись від Ісуса Христа, святі були спалені живцем.
Святий Микита був єпископом у Віфінії у 8 столітті, в часи іконоборства. Святий шанував ікони й за це був відправлений у заслання, де важко захворів та помер.
Нагадаємо, 20 березня триває Великий піст.
Міжнародні свята 20 березня
Всесвітній день відновлення дикої природи святкується з метою звернути увагу на важливість відновлення екосистеми та збереження усіх природних ресурсів. Свято встановлене у 2021 році.
Всесвітній день оповідання призначений мистецтву створення історій та усного слова. Ініціатива підкреслює роль оповідань у культурному розвитку та зміцненню зв’язків між різними культурами та епохами.
День ангела та іменини у цей день
20 березня за новим церковним календарем в Україні день ангела святкують Світлана, Віктор, Севастіан, Клавдія, Олександра та Микита.
- Ім’я Світлана має слов’янське походження і означає – "світла земля".
- Ім’я Віктор походить із латинської мови і перекладається як "переможець".
- Микита так само означає перемогу, але з грецької мови.
- Олександра також походить із Греції і трактується як "смілива захисниця".
Народні прикмети і що не можна робити 20 березня
20 березня у християн триває піст, тому не можна їсти продуктів тваринного походження, пити алкоголь, сваритися та лихословити. Слід утримуватися від поганих звичок, більше молитися й допомагати тим, хто потребує.
В народі вважалося, що похмура погода цього дня віщує про похолодання на наступні пару тижнів. А ясні зірки на небі передбачають теплі дні до кінця місяця.
Особливе ставлення було до води в цей день. В народі вірили, що вода з криниці має цілющу силу. Вважалося обов’язковим вмитися водою з криниці.