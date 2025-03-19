Все о 20 марта: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 20 марта / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 20 марта

В Украине 20 марта церковь по новоюлианскому календарю отмечает День мученицы Светланы Самарянки и ее сыновей; мучениц Анатолии, Параскевы, Домнины и Севастиана; мучениц Александры, Клавдии, Юлиании, Феодосии; святителя Никиты Аполлониадского.

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Святой Севастиан был градоначальником и уговаривал сына Фотины отречься от веры Христовой. Но онемел и ослеп после своих слов. Через несколько дней он прозрел и уверовал в Иисуса Христа.

Вместе с Фотиной и ее сыновьями Севастиан был доставлен к императору. Тот приказал пытать христиан, чтобы они отреклись от веры. Мученики не отказались от вероисповедания и были усечены мечом.

Святая Александра и другие мученицы Понтийские были арестованы в городе Амисе на берегу Черного моря в 310 году. Христиане были отданы на пытки через вероисповедание. Не отказавшись от Иисуса Христа, святые были сожжены живьем.

Святой Никита был епископом в Вифинии в 8 веке во времена иконоборчества. Святой почитал иконы и за это был отправлен в ссылку, где тяжело заболел и умер.

Напомним, 20 марта продолжается Великий пост.

Международные праздники 20 марта

Всемирный день восстановления дикой природы отмечается, чтобы обратить внимание на важность восстановления экосистемы и сохранения всех природных ресурсов. Праздник установлен в 2021 году.

Какой праздник 20 марта / Фото: Pixabay

Всемирный день повествования предназначен для искусства создания историй и устного слова. Инициатива подчеркивает роль рассказов в культурном развитии и укреплении связей между разными культурами и эпохами.

День ангела и именины в этот день

20 марта по новому церковному календарю в Украине отмечают день ангела Светлана, Виктор, Севастиан, Клавдия, Александра и Никита.

Имя Светлана имеет славянское происхождение и означает – "светлая земля".

Имя Виктор происходит с латинского языка и переводится как "победитель".

Никита так же означает победу, но с греческого языка.

Александра также происходит из Греции и трактуется как "смелая защитница".

Какой день ангела 20 марта / Фото: Pixabay

Народные приметы и что нельзя делать 20 марта

20 марта у христиан продолжается пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения, пить алкоголь, ссориться и злословить. Следует воздерживаться от плохих привычек, больше молиться и помогать нуждающимся.

В народе считалось, что пасмурная погода в этот день предвещает похолодание на следующие пару недель. А ясные звезды на небе говорят о теплых днях до конца месяца.

Особое отношение было к воде в этот день. В народе верили, что вода из колодца имеет целебную силу. Считалось обязательным умыться водой из колодца.