Усе про день 24 лютого: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

24 лютого в Україні – це день трагічних історичних подій та вшанування християнських постатей. Цього року 24 лютого розпочинається Масниця

Яке свято 24 лютого / Фото: depositphotos

24 лютого святкують кілька важливих церковних свят – початок Масляної, святкування важливих подій у християнській церкві, а також пам'яті величних постатей Церкви.

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Яке церковне свято завтра, 24 лютого

Початок Масляної або Сирний тиждень. Цього року 24 лютого починається Сиропусний тиждень, що є першим етапом Масляної – святкового періоду перед Великим постом.

Одним із найвідоміших символів Масниці є млинці, які вживаються впродовж усього тижня. Їх випікають із житнього та пшеничного борошна, з різних злаків – гречки, проса, вівса. До млинців додаються масло, сметана, мед, малосольна риба, оселедець, повидло, варення. Проте в українській народній традиції заведено готувати на Масницю саме вареники.

Перше і друге знайдення голови Іоана Предтечі. 24 лютого Православна церква святкує перше і друге знайдення голови Іоана Предтечі.

Іоан Хреститель є одним із найважливіших святих у християнстві, і його голова була знайдена двічі: спочатку у часи імператора Юстиніана, а потім вона була перенесена на нове святе місце для вшанування.

Голова Іоана Предтечі стала важливою святинею, і її зберігання приносило людям великі духовні благословення. Святкування цього дня символізує не тільки пам'ять про Іоана, але й важливість його місії в християнському світі.

Яке церковне свято 24 лютого / фото: wikipedia

Вшанування преподобного Еразма Києво-Печерського. Він був одним із численних святих, які стали частиною Києво-Печерського монастиря, і його духовна діяльність справила великий вплив на розвиток чернецтва в Україні.

Еразм залишив після себе багатий спадок духовного життя, а також приклад служіння Богу та людям. Він відомий своєю глибокою вірою та відданістю монастирському життю, тому його пам'ять святкується у православному календарі.

Іменини та день ангела 24 лютого

У цей день іменини святкують ті, хто носить ім’я Іван.

Це ім’я є одним із найпоширеніших у православній традиції та має глибоке церковне значення. Іван – це ім’я, яке походить від єврейського Йоан – "божественний дар" і символізує Божу благодать та прихильність.

Іменини та день ангела 24 лютого / фото: depositphotos

Важливі державні дати

24 лютого 2022 року відбулося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що стало трагедією для нашої країни й розпочало етап важких випробувань.

Цей день важливий не тільки як день пам'яті про жертв війни, але і як нагадування про боротьбу українського народу за свою свободу та незалежність. В Україні цей день став днем національної пам'яті та героїзму.

Міжнародні свята

24 лютого святкується Всесвітній день бармена. Це професійне свято, створене для того, щоб відзначити професіоналів, які працюють у барах, кафе та ресторанах, забезпечуючи клієнтів смачними напоями та незабутніми враженнями.

Народні традиції й прикмети у цей день

Народні традиції та прикмети 24 лютого / фото: depositphotos

Іванів день (24 лютого) традиційно святкувався в народі як особливе свято, що супроводжувалося певними обрядовими діями та прикметами.

Якщо на Іванів день ясна погода, це віщує тепле літо.

Птахи на Іванів день починають співати рано – це знак того, що рік буде урожайним.

Не можна працювати в полі – намагалися уникати важкої праці в цей день, оскільки це вважалося неприязним до святого Івана і могло призвести до нещастя в родині.

Також не можна сваритися або робити неприємні справи в цей день, адже це, за народними віруваннями, могло накликати нещастя на людей.

На Масляному тижні не вживають м’яса, а виключно молочні продукти, та зазвичай вшановують худобу. У деяких храмах освячують продукти тваринного походження, зокрема масло, молоко, сир.