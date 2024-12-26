Усе про день 27 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 27 грудня / Фото: pexels

Яке церковне свято завтра, 27 грудня

За Новоюліанським календарем 27 грудня ми згадуємо видатних святих нашої церкви. Після Різдва та перед Маланкою православні віряни відзначають день пам’яті апостола першомученика та архидиякона Стефана. Також цього дня згадують преподобного Феодора Начертанного та Святителя Феодора, архієпископа Константинопольського.

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Свято апостола Стефана

Святий Стефан є однією з найбільш шанованих постатей в історії християнської церкви. Він увійшов до числа перших семи дияконів, які допомагали апостолам у служінні, особливо у справедливому розподілі милостині серед нужденних. Ця посада мала величезне значення для ранньої Церкви, адже давала змогу апостолам більше часу присвячувати молитві та проповіді.

Стефан був ревним проповідником віри у Христа, його промови та чудеса вразили багатьох. Проте саме його сила переконання викликала люту ворожість серед релігійних лідерів, які не визнавали християнського вчення. За свідченнями у Діяннях апостолів, під час однієї з проповідей його звинуватили у богохульстві, оскільки він говорив, що Храм Божий вже не буде єдиним місцем поклоніння Богу.

Його смерть мала великий вплив на громаду вірян. Апостол Павло, який на той час був відомий як Савл і переслідував християн, став свідком смерті Стефана, що пізніше вплинуло на його навернення до віри.

Церковне свято 27 грудня / Фото: ifds.if

Святитель Феодор Константинопольський

Святитель Феодор жив у непростий час, коли Церква переживала період іконоборства. Іконошанування вважалося єрессю, і панівна влада вимагала знищення ікон та заборонила їхнє використання у богослужіннях.

Феодор, бувши архієпископом Константинополя, мужньо захищав право на шанування ікон як символів духовної віри та Божої присутності. За це він був підданий численним гонінням, зокрема арештам, вигнанню і фізичним тортурам. Попри такі випробування, святитель зберіг твердість віри та продовжував наставляти паству.

Після закінчення періоду іконоборства його діяльність стала яскравим прикладом незламності у відстоюванні християнських переконань.

Преподобний Феодор Начертанний

Преподобний Феодор Начертанний також відомий своєю боротьбою проти іконоборства. Його прізвисько "Начертанний" з’явилося через те, що під час тортур іконоборці наклали на його тіло знаки, які залишилися на ньому на все життя. Попри фізичні муки, Феодор не зрадив своїм переконанням і продовжував захищати право християн молитися перед іконами. Його приклад став свідченням того, що віра та духовна воля здатні подолати навіть найважчі випробування.

Іменини та день ангела 27 грудня

Сьогодні святкують свої іменини люди, чиї імена пов’язані з вшануванням святих, яких згадують віряни в цей день. Основними іменами 27 грудня є:

Стефан (Степан) — на честь апостола, першомученика та архидиякона святого Стефана. Ім’я Степан було дуже популярним серед козаків, символізуючи їхню силу, віру та справедливість.

— на честь апостола, першомученика та архидиякона святого Стефана. Ім’я Степан було дуже популярним серед козаків, символізуючи їхню силу, віру та справедливість. Феодор, Теодор (Федір) — на згадку про святителя Феодора Константинопольського та преподобного Феодора Начертанного. В Україні ім’я Федір вважається одним зі стародавніх та шанованих. Його носили чимало видатних особистостей, зокрема відомі духовні діячі. Ці люди часто обдаровані талантом, мають високу духовність і вміння захищати свою думку.

День ангела 27 грудня – це не просто дата у календарі, а нагадування про духовну підтримку та силу, яку мають віряни через своїх небесних заступників. Тому цього дня носії імен Стефан, Степан, Феодор та Федір можуть відчути особливу гордість за свій зв’язок з історією та вірою.

День ангела 27 грудня / Фото: pexels

Державні свята у цей день

В Україні 27 грудня відзначають День контррозвідки СБУ. Це професійне свято всіх, хто стоїть на сторожі національної безпеки країни. Дата 27 грудня була обрана не випадково. Саме цього дня в 1991 році Указом президента України була створена контррозвідувальна служба, яка стала частиною СБУ. Її завдання — запобігати шпигунству, саботажу, тероризму, а також протидіяти будь-якій діяльності, спрямованій на підрив національних інтересів України.

Останнім часом перед контррозвідкою СБУ стоять нові виклики, пов’язані з:

Гібридною агресією. Російсько-українська війна вимагає активної роботи в зоні бойових дій та постійного моніторингу за можливими диверсійними групами. Кіберзагрозами. Контррозвідка активно співпрацює з IT-фахівцями для попередження атак на інфраструктуру. Розвідкою іноземних спецслужб. Зростає активність шпигунів, які намагаються проникнути у ключові структури держави.

Свято проходить без публічності, враховуючи специфіку професії. Однак у внутрішньому середовищі співробітників відбуваються офіційні зустрічі, нагородження за професійні досягнення та вшанування пам’яті тих, хто віддав своє життя заради безпеки України.

Народні традиції та заборони цього дня

У день святого Стефана наші предки особливо дбали про худобу. Тварин годували частуванням, поїли водою зі срібного посуду, щоб уберегти їх від хвороб і нечистої сили. Вважалося, що піклування про худобу цього дня принесе гарний урожай і захистить від негараздів.

У цей день не можна: