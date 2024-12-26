Все о дне 27 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 27 декабря / Фото: pexels

Какой церковный праздник завтра, 27 декабря

По Новоюлианскому календарю 27 декабря мы вспоминаем выдающихся святых нашей церкви. После Рождества и перед Маланкой православные верующие отмечают день памяти апостола первомученика и архидиакона Стефана. Также в этот день вспоминают преподобного Феодора Начертанного и святителя Феодора, архиепископа Константинопольского.

Праздник апостола Стефана

Святой Стефан является одной из самых почитаемых фигур в истории христианской церкви. Он вошел в число первых семи диаконов, которые помогали апостолам в служении, особенно в справедливом разделении милостыни среди нуждающихся. Эта должность имела большое значение для ранней Церкви, ведь позволяла апостолам больше времени посвящать молитве и проповеди.

Стефан был ревностным проповедником веры во Христа, его речи и чудеса поразили многих. Однако именно его сила убеждения вызвала яростную враждебность среди религиозных лидеров, не признававших христианское учение. По свидетельству в Деяниях апостолов, во время одной из проповедей его обвинили в богохульстве, поскольку он говорил, что Храм Божий уже не будет единственным местом поклонения Богу.

Его смерть оказала большое влияние на общину верующих. Апостол Павел, который в то время был известен как Савл и преследовал христиан, стал свидетелем смерти Стефана, что позже повлияло на его обращение к вере.

Церковный праздник 27 декабря / Фото: ifds.if

Святитель Феодор Константинопольский

Святитель Феодор жил в непростое время, когда Церковь переживала период иконоборства. Иконопочитание считалось ересью, и господствующая власть требовала уничтожения икон и запретила их использование в богослужениях.

Феодор, будучи архиепископом Константинополя, мужественно защищал право на почитание икон как символов духовной веры и присутствия Бога. За это он был подвергнут многочисленным гонениям, в том числе арестам, изгнанию и физическим пыткам. Несмотря на такие испытания, святитель сохранил твердость веры и продолжал наставлять паству.

После окончания периода иконоборства его деятельность стала ярким примером несокрушимости в отстаивании христианских убеждений.

Преподобный Феодор Начертанный

Преподобный Феодор Начертанный также известен своей борьбой против иконоборства. Его прозвище "Начертанный" появилось из-за того, что во время пыток иконоборцы наложили на его тело оставшиеся на нем на всю жизнь знаки. Несмотря на физические мучения, Феодор не изменил своим убеждениям и продолжал защищать право христиан молиться перед иконами. Его пример стал свидетельством того, что вера и духовная воля способны преодолеть даже самые тяжелые испытания.

Именины и день ангела 27 декабря

Сегодня празднуют свои именины люди, чьи имена связаны с чествованием святых, которых вспоминают верующие в этот день. Основными именами 27 декабря являются:

Стефан (Степан) — в честь апостола, первомученика и архидиакона святого Стефана. Имя Степан было очень популярно среди казаков, символизируя их силу, веру и справедливость.

— в честь апостола, первомученика и архидиакона святого Стефана. Имя Степан было очень популярно среди казаков, символизируя их силу, веру и справедливость. Феодор, Теодор (Федор) — в память святителя Феодора Константинопольского и преподобного Феодора Начертанного. В Украине имя Федор считается одним из древних и уважаемых. Его носили немало выдающихся личностей, в том числе известные духовные деятели. Эти люди часто одарены талантом, обладают высокой духовностью и умением защищать свое мнение.

День ангела 27 декабря – это не просто дата в календаре, а напоминание о духовной поддержке и силе, которую верующие имеют через своих небесных покровителей. Поэтому в этот день носители имен Стефан, Степан, Феодор и Федор могут почувствовать особую гордость за свою связь с историей и верой.

День ангела 27 декабря / Фото: pexels

Государственные праздники в этот день

В Украине 27 декабря отмечается День контрразведки СБУ. Это профессиональный праздник всех, кто стоит на страже национальной безопасности страны. Дата 27 декабря была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1991 году Указом президента Украины была создана контрразведывательная служба, ставшая частью СБУ. Ее задача — предотвращать шпионаж, саботаж, терроризм, а также противодействовать любой деятельности, направленной на подрыв национальных интересов Украины.

В последнее время перед контрразведкой СБУ стоят новые вызовы, связанные с:

Гибридной агрессией. Российско-украинская война требует активной работы в зоне боевых действий и постоянного мониторинга возможных диверсионных групп. Киберугрозами. Контрразведка активно сотрудничает с IT-специалистами по предупреждению атак на инфраструктуру. Разведкой иностранных спецслужб. Растет активность шпионов, пытающихся проникнуть в ключевые структуры государства.

Праздник проходит без публичности, учитывая специфику профессии. Однако во внутренней среде сотрудников проходят официальные встречи, награждения за профессиональные достижения и чествования памяти тех, кто отдал свою жизнь ради безопасности Украины.

Народные традиции и запреты в этот день

В день святого Стефана наши предки особенно заботились о скоте. Животных кормили угощением, поили водой из серебряной посуды, чтобы уберечь их от болезней и нечистой силы. Считалось, что забота о скоте в этот день принесет хороший урожай и защитит от бед.

Традиции 27 декабря / Фото: pexels

Что нельзя делать в этот день: