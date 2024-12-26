Все о дне 27 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 27 декабря
По Новоюлианскому календарю 27 декабря мы вспоминаем выдающихся святых нашей церкви. После Рождества и перед Маланкой православные верующие отмечают день памяти апостола первомученика и архидиакона Стефана. Также в этот день вспоминают преподобного Феодора Начертанного и святителя Феодора, архиепископа Константинопольского.
Праздник апостола Стефана
Святой Стефан является одной из самых почитаемых фигур в истории христианской церкви. Он вошел в число первых семи диаконов, которые помогали апостолам в служении, особенно в справедливом разделении милостыни среди нуждающихся. Эта должность имела большое значение для ранней Церкви, ведь позволяла апостолам больше времени посвящать молитве и проповеди.
Стефан был ревностным проповедником веры во Христа, его речи и чудеса поразили многих. Однако именно его сила убеждения вызвала яростную враждебность среди религиозных лидеров, не признававших христианское учение. По свидетельству в Деяниях апостолов, во время одной из проповедей его обвинили в богохульстве, поскольку он говорил, что Храм Божий уже не будет единственным местом поклонения Богу.
Его смерть оказала большое влияние на общину верующих. Апостол Павел, который в то время был известен как Савл и преследовал христиан, стал свидетелем смерти Стефана, что позже повлияло на его обращение к вере.
Святитель Феодор Константинопольский
Святитель Феодор жил в непростое время, когда Церковь переживала период иконоборства. Иконопочитание считалось ересью, и господствующая власть требовала уничтожения икон и запретила их использование в богослужениях.
Феодор, будучи архиепископом Константинополя, мужественно защищал право на почитание икон как символов духовной веры и присутствия Бога. За это он был подвергнут многочисленным гонениям, в том числе арестам, изгнанию и физическим пыткам. Несмотря на такие испытания, святитель сохранил твердость веры и продолжал наставлять паству.
После окончания периода иконоборства его деятельность стала ярким примером несокрушимости в отстаивании христианских убеждений.
Преподобный Феодор Начертанный
Преподобный Феодор Начертанный также известен своей борьбой против иконоборства. Его прозвище "Начертанный" появилось из-за того, что во время пыток иконоборцы наложили на его тело оставшиеся на нем на всю жизнь знаки. Несмотря на физические мучения, Феодор не изменил своим убеждениям и продолжал защищать право христиан молиться перед иконами. Его пример стал свидетельством того, что вера и духовная воля способны преодолеть даже самые тяжелые испытания.
Именины и день ангела 27 декабря
Сегодня празднуют свои именины люди, чьи имена связаны с чествованием святых, которых вспоминают верующие в этот день. Основными именами 27 декабря являются:
- Стефан (Степан) — в честь апостола, первомученика и архидиакона святого Стефана. Имя Степан было очень популярно среди казаков, символизируя их силу, веру и справедливость.
- Феодор, Теодор (Федор) — в память святителя Феодора Константинопольского и преподобного Феодора Начертанного. В Украине имя Федор считается одним из древних и уважаемых. Его носили немало выдающихся личностей, в том числе известные духовные деятели. Эти люди часто одарены талантом, обладают высокой духовностью и умением защищать свое мнение.
День ангела 27 декабря – это не просто дата в календаре, а напоминание о духовной поддержке и силе, которую верующие имеют через своих небесных покровителей. Поэтому в этот день носители имен Стефан, Степан, Феодор и Федор могут почувствовать особую гордость за свою связь с историей и верой.
Государственные праздники в этот день
В Украине 27 декабря отмечается День контрразведки СБУ. Это профессиональный праздник всех, кто стоит на страже национальной безопасности страны. Дата 27 декабря была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1991 году Указом президента Украины была создана контрразведывательная служба, ставшая частью СБУ. Ее задача — предотвращать шпионаж, саботаж, терроризм, а также противодействовать любой деятельности, направленной на подрыв национальных интересов Украины.
В последнее время перед контрразведкой СБУ стоят новые вызовы, связанные с:
- Гибридной агрессией. Российско-украинская война требует активной работы в зоне боевых действий и постоянного мониторинга возможных диверсионных групп.
- Киберугрозами. Контрразведка активно сотрудничает с IT-специалистами по предупреждению атак на инфраструктуру.
- Разведкой иностранных спецслужб. Растет активность шпионов, пытающихся проникнуть в ключевые структуры государства.
Праздник проходит без публичности, учитывая специфику профессии. Однако во внутренней среде сотрудников проходят официальные встречи, награждения за профессиональные достижения и чествования памяти тех, кто отдал свою жизнь ради безопасности Украины.
Народные традиции и запреты в этот день
В день святого Стефана наши предки особенно заботились о скоте. Животных кормили угощением, поили водой из серебряной посуды, чтобы уберечь их от болезней и нечистой силы. Считалось, что забота о скоте в этот день принесет хороший урожай и защитит от бед.
Что нельзя делать в этот день:
- ссориться и обижать кого-то – считалось, что это принесет беду в дом;
- выпускать скот из хлева без надзора;
- ругаться или выполнять тяжелую физическую работу – в этот день лучше посвятить время молитве и покою.