Усе про день 28 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке свято 28 грудня / Фото: Pixabay
Зміст:
  1. Яке церковне свято 28 грудня
  2. Іменини та день ангела 28 грудня
  3. Народні традиції та заборони 28 грудня

Яке церковне свято 28 грудня

Після Великого свята Різдва Христового триває богослужбовий різдвяний цикл. За християнськими правилами – сім днів. Цей період попразднества в церкві називають Посвяття Різдва.

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Тому в суботу 28 грудня продовжуються богослужіння, що прославляють Ісуса Христа та його народження. Церква повторює співи й вірші, присвячені народженню немовляти – Сина Божого.

Субота для церкви має особливе значення, оскільки за релігійними віруваннями в суботу Бог спочивав після створення світу. І саме в суботу Ісуса Христа поклали в гроб. Тому субота – символ вічного спочинку.

Також в цей день церква вшановує пам’ять 20 тисяч мучеників, що були спалені в Нікомидії. Ці події сталися за правління римського імператора Максиміана. Він розпорядився знищувати всі християнські храми та вбивати християн.

У свято Різдва 302 року його вояки прибули до християнської церкви й закликали всіх вийти та вклонитися язичницькому ідолу. Коли християни відмовилися, храм підпалили, і майже всі віряни загинули. Є припущення, що там їх було 20 тисяч.

Іменини та день ангела 28 грудня

За Новоюліанським календарем, церковним календарем, що прийняли в Україні 2023 року, 28 грудня свої іменини відзначають Гликерія, Феофіл, Дорофей, Петро, Євфимій, Агафія та Домна.

Народні традиції та заборони 28 грудня

Різдво Христове – велике свято для всіх християн, тому в дні Посвяття Різдва заборонена будь-яка важка праця та робота по дому:

  • не можна замітати весь період, поки тривають святки, аж до Водохреща;
  • не можна шити та прясти;
  • не можна сваритися.

У дні Посвяття слід колядувати та робити добрі справи для родичів та близьких. Різдвяна пора – благодатний час, потрібно допомагати одне одному, добре ставитися до всіх і не ображатися. Свята слід проводити у добрих думках та позитивних намірах.

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