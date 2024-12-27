Усе про день 28 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 28 грудня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято 28 грудня

Після Великого свята Різдва Христового триває богослужбовий різдвяний цикл. За християнськими правилами – сім днів. Цей період попразднества в церкві називають Посвяття Різдва.

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Тому в суботу 28 грудня продовжуються богослужіння, що прославляють Ісуса Христа та його народження. Церква повторює співи й вірші, присвячені народженню немовляти – Сина Божого.

Субота для церкви має особливе значення, оскільки за релігійними віруваннями в суботу Бог спочивав після створення світу. І саме в суботу Ісуса Христа поклали в гроб. Тому субота – символ вічного спочинку.

Також в цей день церква вшановує пам’ять 20 тисяч мучеників, що були спалені в Нікомидії. Ці події сталися за правління римського імператора Максиміана. Він розпорядився знищувати всі християнські храми та вбивати християн.

У свято Різдва 302 року його вояки прибули до християнської церкви й закликали всіх вийти та вклонитися язичницькому ідолу. Коли християни відмовилися, храм підпалили, і майже всі віряни загинули. Є припущення, що там їх було 20 тисяч.

Іменини та день ангела 28 грудня

За Новоюліанським календарем, церковним календарем, що прийняли в Україні 2023 року, 28 грудня свої іменини відзначають Гликерія, Феофіл, Дорофей, Петро, Євфимій, Агафія та Домна.

Народні традиції та заборони 28 грудня

Різдво Христове – велике свято для всіх християн, тому в дні Посвяття Різдва заборонена будь-яка важка праця та робота по дому:

не можна замітати весь період, поки тривають святки, аж до Водохреща;

не можна шити та прясти;

не можна сваритися.

У дні Посвяття слід колядувати та робити добрі справи для родичів та близьких. Різдвяна пора – благодатний час, потрібно допомагати одне одному, добре ставитися до всіх і не ображатися. Свята слід проводити у добрих думках та позитивних намірах.