Все о дне 28 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник 28 декабря
После Великого праздника Рождества Христова продолжается богослужебный рождественский цикл. По христианским правилам – семь дней. Этот период попразднества в церкви называют Посвятие Рождества.
Поэтому в субботу 28 декабря продолжаются богослужения, прославляющие Иисуса Христа и его рождение. Церковь повторяет пение и стихи, посвященные рождению младенца – Сына Божия.
Суббота для церкви имеет особое значение, поскольку по религиозным верованиям в субботу Бог почил после сотворения мира. И именно в субботу Иисуса Христа положили в гроб. Поэтому суббота – символ вечного упокоения.
Также в этот день церковь чтит память 20 тысяч мучеников, сожженных в Никомидии. Эти события произошли во время правления римского императора Максимиана. Он распорядился уничтожать все христианские храмы и убивать христиан.
В праздник Рождества 302 года его воины прибыли в христианскую церковь и призвали всех выйти и поклониться языческому идолу. Когда христиане отказались, храм подожгли, и почти все верующие погибли. Предполагается, что их там было 20 тысяч.
Именины и день ангела 28 декабря
По Новоюлианскому календарю, церковному календарю, принятому в Украине в 2023 году, 28 декабря свои именины отмечают Гликерия, Феофил, Дорофей, Петр, Евфимий, Агафья и Домна.
Народные традиции и запреты 28 декабря
Рождество Христово – большой праздник для всех христиан, поэтому в дни Посвятия Рождества запрещен любой тяжелый труд и работа по дому:
- нельзя заметать весь период, пока продолжаются праздники, вплоть до Крещения;
- нельзя шить и прясть;
- нельзя ссориться.
В дни Посвятия следует колядовать и делать хорошие дела для родственников и близких. Рождественская пора – благодатное время, нужно помогать друг другу, хорошо относиться ко всем и не обижаться. Праздники следует проводить в добрых мыслях и положительных намерениях.