Все о дне 28 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 28 декабря / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник 28 декабря

После Великого праздника Рождества Христова продолжается богослужебный рождественский цикл. По христианским правилам – семь дней. Этот период попразднества в церкви называют Посвятие Рождества.

Поэтому в субботу 28 декабря продолжаются богослужения, прославляющие Иисуса Христа и его рождение. Церковь повторяет пение и стихи, посвященные рождению младенца – Сына Божия.

Суббота для церкви имеет особое значение, поскольку по религиозным верованиям в субботу Бог почил после сотворения мира. И именно в субботу Иисуса Христа положили в гроб. Поэтому суббота – символ вечного упокоения.

Также в этот день церковь чтит память 20 тысяч мучеников, сожженных в Никомидии. Эти события произошли во время правления римского императора Максимиана. Он распорядился уничтожать все христианские храмы и убивать христиан.

В праздник Рождества 302 года его воины прибыли в христианскую церковь и призвали всех выйти и поклониться языческому идолу. Когда христиане отказались, храм подожгли, и почти все верующие погибли. Предполагается, что их там было 20 тысяч.

Именины и день ангела 28 декабря

По Новоюлианскому календарю, церковному календарю, принятому в Украине в 2023 году, 28 декабря свои именины отмечают Гликерия, Феофил, Дорофей, Петр, Евфимий, Агафья и Домна.

Народные традиции и запреты 28 декабря

Рождество Христово – большой праздник для всех христиан, поэтому в дни Посвятия Рождества запрещен любой тяжелый труд и работа по дому:

нельзя заметать весь период, пока продолжаются праздники, вплоть до Крещения;

нельзя шить и прясть;

нельзя ссориться.

В дни Посвятия следует колядовать и делать хорошие дела для родственников и близких. Рождественская пора – благодатное время, нужно помогать друг другу, хорошо относиться ко всем и не обижаться. Праздники следует проводить в добрых мыслях и положительных намерениях.