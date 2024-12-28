Усе про день 29 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 29 грудня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 29 грудня

Перша неділя після Різдва Христового припадає на 29 грудня, день святковий, адже посвяття Різдва триває сім днів. Також у цей день церква шанує праведного Йосипа Обручника, царя Давида і Якова – брата Господнього; а також преподобного Іова Манявського.

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Йосип Обручник був чоловіком Діви Марії, тобто земним батьком Ісуса Христа. Обручником його прозвали, тому що на момент народження немовляти Йосип був заручений із Марією.

За біблійними переказами Йосип одружився з Марією, щоб опікуватися нею та берегти її дівоцтво. Коли Марія досягла підліткового віку, вона більше не могла лишатися в Храмі, куди її відвели батьки, а самі вони вже померли. Тож церква знайшла їй опікуна. Йосипу на той момент було 80 років. І він узяв на себе турботи про Богородицю та її майбутнього сина.

Цар Давид був правителем Ізраїлю, влаштував столицю в Єрусалимі. Він вважається пращуром Йосипа. Тому часто говориться, що Ісус походить із роду Давида. Цар Давид вважається найвеличнішим та найдобрішим царем Ізраїлю.

Святий апостол Яків був сином Йосипа від попереднього шлюбу. Відповідно вважається братом Ісуса Христа. Він все життя був поруч із сином Божим і супроводжував його з дитинства. Апостол Яків був серед перших учнів Христа і продовжував проповідувати вчення про Бога і після його вознесіння на небеса.

Святий Йосип із немовлям Ісусом на руках. Художник Гвідо Рені, 1620-ті / Фото: vue.gov.ua

Для католиків неділя після Різдва – неділя Святої Родини. Тобто вшановуються Марія, Йосип та Ісус як взірець святої родини для вірян. Свято має глибоке релігійне коріння, дуже шанується християнами. Мета такого свята – підкреслити важливе значення сім’ї та її чеснот.

Іменини та день ангела 29 грудня

За новоюліанським календарем, новим церковним календарем, ухваленим в Україні, 29 грудня день ангела святкують Йосип, Давид та Яків.

Народні традиції та заборони у цей день

29 грудня тривають Святки, тобто цикл зимових свят. Цей період насичений народними традиціями та заборонами. В народі вірили, що в цей день:

не можна робити важку фізичну роботу;

не можна шити, в’язати та вишивати;

не можна сваритися та лаятися в цей день;

не можна жалітися на негаразди та сумувати.

Серед вірян заведено йти в церкву та молитися за здоров’я своїх дітей та близьких. Оскільки день присвячений Святій родині, то слід проводити його разом із сім’єю в затишку своєї оселі.

У ці дні також триває підготовка до свята Нового Року. Тому господині прикрашають святково оселі та готують різноманітні смачні страви до свята.