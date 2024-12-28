Все о дне 29 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 29 декабря / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 29 декабря

Первое воскресенье после Рождества приходится на 29 декабря, день праздничный, ведь посвящение Рождества длится семь дней. Также в этот день церковь почитает праведного Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова – брата Господня; а также преподобного Иова Манявского.

Иосиф Обручник был мужем Девы Марии, то есть земным отцом Иисуса Христа. Обручником его прозвали, потому что на момент рождения младенца Иосиф был обручен с Марией.

По библейским преданиям Иосиф женился на Марии, чтобы заботиться о ней и беречь ее девство. Когда Мария достигла подросткового возраста, она больше не могла оставаться в Храме, куда отвели ее родители, а сами они уже умерли. Итак, церковь нашла ей опекуна. Иосифу в тот момент было 80 лет. И он взял на себя заботы о Богородице и ее будущем сыне.

Царь Давид был правителем Израиля, устроил столицу в Иерусалиме. Он считается предком Иосифа. Поэтому часто говорится, что Иисус происходит из рода Давида. Царь Давид считается величайшим и лучшим царем Израиля.

Святой апостол Иаков был сыном Иосифа от предшествующего брака. Соответственно, считается братом Иисуса Христа. Он всю жизнь находился рядом с сыном Божьим и сопровождал его с детства. Апостол Иаков был среди первых учеников Христа и продолжал проповедовать учение о Боге и после его вознесения на небеса.

Святой Иосиф с младенцем Иисусом на руках. Художник Гвидо Рени, 1620-е / Фото: vue.gov.ua

Для католиков воскресенье после Рождества – воскресенье Святой Семьи. То есть чествуют Марию, Иосифа и Иисуса как образец святой семьи для верующих. Праздник имеет глубокие религиозные корни, очень почитается христианами. Цель такого праздника – подчеркнуть важное значение семьи и ее добродетелей.

Именины и день ангела 29 декабря

По новоюлианскому календарю, новому церковному календарю, принятому в Украине, 29 декабря день ангела празднуют Иосиф, Давид и Иаков.

Народные традиции и запреты в этот день

29 декабря продолжаются Святки, то есть цикл зимних праздников. Этот период насыщен народными традициями и запретами. В народе верили, что в этот день:

нельзя делать тяжелую физическую работу;

нельзя шить, вязать и вышивать;

нельзя ссориться и ругаться;

нельзя жаловаться на невзгоды и унывать.

Среди верующих принято идти в церковь и молиться за здоровье своих детей и близких. Поскольку день посвящен Святой семье, то следует проводить его вместе с семьей в уюте своего дома.

В эти дни также идет подготовка к празднику Нового Года. Поэтому хозяйки украшают празднично дома и готовят разнообразные вкусные блюда к празднику.