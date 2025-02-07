Усе про день 8 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 8 лютого (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 8 лютого

За новоюліанським календарем церква відзначає день великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії Серповидця, святителя Сави ІІ – архиєпископа Сербського.

8 лютого вшановується пам’ять мученика Феодора Стратилата, що був обезголовлений саме в цей день 319 року. Ранньохристиянський святий жив у невеликому місті Римської імперії.

Він був воєводою міста і своїм прикладом благочестивого життя навернув багатьох жителів до віри Христової. За це він був заарештований і катований за наказом імператора. Феодор прийняв мученицьку смерть, але не відрікся від свого віросповідання.

Святий пророк Захарія жив у 500-х роках до нашої ери. Він відзначився багатьма своїми пророцтвами про Спасителя, який прийде на землю. За його передбаченнями була складена Книга пророка Захарії.

Ім’я Серповидець отримав через видіння, в якому він побачив сувій, що літав у повітрі та був зігнутий у формі серпа. Пророк дожив до глибокої старості. Після смерті був похований неподалік Єрусалима.

Святитель Сава ІІ був сином сербського короля. Але на відміну від своїх братів він не прагнув до влади, а пішов слідом за своїм дядьком – архієпископом Савою І. Саме святитель виховав його та підтримав у чернечих подвигах. 1263 року Сава ІІ був обраний архієпископом сербським. Мощі святителя зберігаються у храмі Святих апостолів у місті Печ в Косово.

Іменини та день ангела 8 лютого

За церковним календарем 8 лютого свої іменини святкують Захар, Сава, Феодор і Теодор.

У кого день ангела 8 лютого (Фото: Pixabay)

Міжнародні свята

8 лютого – День опери

Свято неофіційне, з’явилося у соцмережах 2018 року. Слід зазначити, що існує окремо офіційний Всесвітній день опери. Але неофіційний день також можуть відзначати любителі опери й вшановувати мистецтво, що приносить насолоду.

Всесвітній день кіно

День був заснований третьою Академією кінематографічних мистецтв і наук 2020 року. Така ініціатива покликана популяризувати кіномистецтво, а також віддати шану тій магічній силі, якою кіно єднає та надихає людей, змушує їх відчувати та замислюватися. Свято щороку відзначається у другу суботу лютого. Цього року випадає на 8 лютого.

Народні традиції та прикмети у цей день

Захаріїв день для наших пращурів мав велике значення. Усі бралися до огляду та налагодження сільськогосподарського інвентарю. Особливого значення приділяли серпу, адже Захарій Серповидець. Ще цей день називали іменинами серпа. Була така традиція — виносити вночі серп на вулицю, щоб показати його місяцю. Наші предки вірили, що серп набереться сили.

Прикмети 8 лютого:

якщо день морозний – скоро вже прийде потепління;

іній на деревах віщував багатий врожай меду.

Цього дня вважалося добрим потрудитися. За повір’ям старанним господарям прийде винагорода.

Категорично цього дня заборонялося лінуватися та сваритися.

Ввечері традиційно влаштовували святкові гуляння, галасливі посиденьки або ж збиралися за святковою вечерею.