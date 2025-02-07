Все о дне 8 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 8 февраля (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 8 февраля

По новоюлианскому календарю церковь отмечает день великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии Серповидца, святителя Саввы II – архиепископа Сербского.

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8 февраля почитается память мученика Феодора Стратилата, обезглавленного именно в этот день в 319 году. Раннехристианский святой жил в небольшом городе Римской империи.

Он был воеводой города и своим примером благочестивой жизни обратил многих жителей к вере Христовой. За это он был арестован и казнен по приказу императора. Феодор принял мученическую смерть, но не отрекся от своего вероисповедания.

Святой пророк Захария жил в 500-е годы до нашей эры. Он прославился многими своими пророчествами о Спасителе, который придет на землю. По его предсказаниям была составлена Книга пророка Захарии.

Имя Серповидец получил через видение, в котором он увидел свиток, летающий в воздухе и изогнутый в форме серпа. Пророк дожил до глубочайшей старости. После смерти был похоронен недалеко от Иерусалима.

Святитель Савва II был сыном сербского короля. Но в отличие от своих братьев он не стремился к власти, а последовал за своим дядей – архиепископом Саввой I. Именно святитель воспитал его и поддержал в монашеских подвигах. В 1263 году Савва II был избран сербским архиепископом. Мощи святителя хранятся в храме Святых апостолов в городе Печ в Косово.

Именины и день ангела 8 февраля

По церковному календарю 8 февраля свои именины празднуют Захар, Савва, Феодор и Теодор.

У кого день ангела 8 февраля (Фото: Pixabay)

Международные праздники

8 февраля – День оперы

Праздник неофициальный, появился в соцсетях в 2018 году. Следует отметить, что существует официальный Всемирный день оперы. Но неофициальный день также могут отмечать любители оперы и чествовать искусство, доставляющее наслаждение.

Всемирный день кино

День был основан третьей Академией кинематографических искусств и наук в 2020 году. Такая инициатива призвана популяризировать киноискусство, а также чтить магическую силу, которой кино объединяет и вдохновляет людей, заставляет их чувствовать и задумываться. Праздник ежегодно отмечается во вторую субботу февраля. В этом году приходится на 8 февраля.

Народные традиции и приметы в этот день

Захариев день для наших предков имел большое значение. Все приступали к осмотру и налаживанию сельскохозяйственного инвентаря. Особое значение уделяли серпу, ведь Захарий Серповидец. Этот день также называли именинами серпа. Была такая традиция — выносить ночью серп на улицу, чтобы показать его луне. Наши предки верили, что серп наберется сил.

Приметы 8 февраля:

если день морозный – скоро придет потепление;

иней на деревьях предвещал богатый урожай меда.

В этот день считалось хорошим потрудиться. По поверью усердным хозяевам придет вознаграждение. Категорически в этот день запрещалось лениться и ссориться.

Вечером традиционно устраивали праздничные гуляния, шумные посиделки или же собирались за праздничным ужином.