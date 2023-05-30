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17-річних юнаків випускають за кордон, обмеження через війну їх не стосуються – ДПСУ

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 15:35
17-річних юнаків випускають за кордон, обмеження через війну їх не стосуються – ДПСУ - Фото
Фото: depositphotos

У Державній прикордонній службі спростували інформацію, нібито юнаки віком 17 років не зможуть перетинати державний кордон в умовах воєнного стану. Таких обмежень не передбачено, повідомив Ігор Матвійчук, заступник начальника штабу Західного регіонального управління ДПСУ.

"Неправда, що не випускають за кордон 17-річних юнаків. Ці правила військового обліку чи інші правила не стосуються правил перетинання державного кордону", – сказав він.

Згідно зі статтею 313 Цивільного кодексу України, фізична особа, яка досягла 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі країни.

Обмеження щодо виїзду під час воєнного стану стосуються чоловіків від 18 до 60 років, окрім визначених винятків, зазначив Матвійчук.

"Можливо, правилами військового обліку і передбачені такі обмеження, разом з тим чинною Постановою про правила перетинання кордону обмеження стосуються виключно чоловіків від 18 до 60 років. За деякими виключеннями", – зауважив він.

  • 25 травня 2023 року міністр внутрішніх справ повідомив про підготовку законопроєкту, за яким передбачено покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення РФ. 
  • 30 травня Верховна Рада підтримала зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

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Артем Джеріпа
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