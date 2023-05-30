17-летних юношей выпускают за границу, ограничения из-за войны их не касаются – ГПСУ

В Государственной пограничной службе опровергли информацию, якобы юноши в возрасте 17 лет не смогут пересекать государственную границу в условиях военного положения. Такие ограничения не предусмотрены, сообщил Игорь Матвийчук, заместитель начальника штаба Западного регионального управления ГПСУ.

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"Неправда, что не выпускают за границу 17-летних юношей. Эти правила военного учета или другие правила не касаются правил пересечения государственной границы", – сказал он.

Согласно статье 313 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы страны.

Ограничения выезда во время военного положения касаются мужчин от 18 до 60 лет, кроме определенных исключений, сказал Матвийчук

"Возможно, правилами военного учета и предусмотрены такие ограничения, вместе с тем действующим Постановлением о правилах пересечения границы ограничения касаются исключительно мужчин от 18 до 60 лет. За некоторыми исключениями", – отметил он.

25 мая 2023 года министр внутренних дел сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому предусмотрено наказание мужчин, незаконно выехавших из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.

30 мая Верховная Рада поддержала уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

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