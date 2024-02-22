"2024-й – особливий". Зеленський назвав три "конкретні завдання" на поточний рік
22 лютого президент України Володимир Зеленський провів зустріч із дипломатами та представниками міжнародних організацій та окреслив три "конкретні" завдання України на 2024 рік. Відео офіційної зустрічі опубліковане у Telegram-каналі українського президента.
Зеленський подякував делегатам за фінансову, гуманітарну та військову підтримку України, а також назвав 2024 рік особливим, адже українська влада має зробити все можливе для закінчення війни.
Президент окреслив три "конкретні завдання", перше з яких полягає у захисті українців від російського терору.
"Ми надзвичайно вдячні кожній державі та кожному лідеру, які надають Україні та нашим людям оборонну, макрофінансову та гуманітарну підтримку. Особливо я вдячний за програми довготривалої підтримки – і оборонної, і фінансової", – зазначив Зеленський.
Друге завдання – реалізація "формули миру", яка здатна відновити силу міжнародного права, порушеного Росією, а також повернути всіх депортованих українців та військовополонених.
"Третє. Цей рік повинен додати Україні, кожній із наших держав та нашій співпраці більше сили й більше принципових кроків", – наголосив президент.
Він зазначив, що Україна запрошує "всі поважні держави та компанії" до оборонної співпраці.
"Маємо спільно працювати над тим, щоб Росії не вдавалося обходити санкції світу. І ще один аспект – це російські активи. Що швидше вони будуть конфісковані, то швидше Путін відчує справжню ціну агресії проти міжнародного права", – резюмував Зеленський.
- 21 лютого український президент провів зустріч з народними депутатами з фракції Слуга народу. На ній обговорювалися ситуація на фронті, допомога партнерів та збереження єдності в суспільстві.
- 22 лютого Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалося питання термінів отримання літаків F-16.
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