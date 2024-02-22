"2024-й – особливий". Зеленський назвав три "конкретні завдання" на поточний рік

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

22 лютого президент України Володимир Зеленський провів зустріч із дипломатами та представниками міжнародних організацій та окреслив три "конкретні" завдання України на 2024 рік. Відео офіційної зустрічі опубліковане у Telegram-каналі українського президента.

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Зеленський подякував делегатам за фінансову, гуманітарну та військову підтримку України, а також назвав 2024 рік особливим, адже українська влада має зробити все можливе для закінчення війни.

Президент окреслив три "конкретні завдання", перше з яких полягає у захисті українців від російського терору.

"Ми надзвичайно вдячні кожній державі та кожному лідеру, які надають Україні та нашим людям оборонну, макрофінансову та гуманітарну підтримку. Особливо я вдячний за програми довготривалої підтримки – і оборонної, і фінансової", – зазначив Зеленський.

Друге завдання – реалізація "формули миру", яка здатна відновити силу міжнародного права, порушеного Росією, а також повернути всіх депортованих українців та військовополонених.

"Третє. Цей рік повинен додати Україні, кожній із наших держав та нашій співпраці більше сили й більше принципових кроків", – наголосив президент.

Він зазначив, що Україна запрошує "всі поважні держави та компанії" до оборонної співпраці.

"Маємо спільно працювати над тим, щоб Росії не вдавалося обходити санкції світу. І ще один аспект – це російські активи. Що швидше вони будуть конфісковані, то швидше Путін відчує справжню ціну агресії проти міжнародного права", – резюмував Зеленський.

21 лютого український президент провів зустріч з народними депутатами з фракції Слуга народу. На ній обговорювалися ситуація на фронті, допомога партнерів та збереження єдності в суспільстві.

22 лютого Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалося питання термінів отримання літаків F-16.

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