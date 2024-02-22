"2024-й – особенный". Зеленский назвал три "конкретные задачи" на текущий год

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с дипломатами и представителями международных организаций и назвал три "конкретных" задачи Украины на 2024 год. Видео официальной встречи было опубликовано в Telegram-канале украинского президента.

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Зеленский поблагодарил делегатов за финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, а также назвал 2024 год особенным, так как украинские власти должны сделать все возможное для окончания войны.

Президент назвал три "конкретных задачи", первая из которых состоит в защите украинцев от российского террора.

"Мы благодарны каждому государству и каждому лидеру, которые оказывают Украине и нашим людям оборонную, макрофинансовую и гуманитарную поддержку. Особенно я благодарен за программы долговременной поддержки – и оборонной, и финансовой", – отметил Зеленский.

Вторая задача – реализация "формулы мира", способной восстановить силу международного права, нарушенного Россией, а также вернуть всех депортированных украинцев и военнопленных.

"Третья. Этот год должен добавить Украине, каждому из наших государств и нашему сотрудничеству больше силы и больше принципиальных шагов", – подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина приглашает "все важные государства и компании" к оборонному сотрудничеству.

"Должны совместно работать над тем, чтобы России не удавалось обходить санкции мира. И еще один аспект – это российские активы. Чем быстрее они будут конфискованы, тем быстрее Путин почувствует истинную цену агрессии против международного права", – резюмировал Зеленский.

21 февраля украинский президент провел встречу с народными депутатами из фракции "Слуга народа". На ней обсуждались ситуация на фронте, помощь партнеров и сохранение единства в обществе.

22 февраля Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждался вопрос о сроках получения самолетов F-16.

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