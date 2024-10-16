51% українців довіряє Зеленському. Але є високі показники недовіри міністрам – опитування

Українці (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Українці найчастіше довіряють саме президенту Володимиру Зеленському, а от до міністрів оборони, освіти та інших в суспільстві більше недовіри. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Згідно з результатами опитування, Зеленському довіряє 51% українців. Очільнику Служби безпеки країни Василю Малюку довіряють 36% українців, а недовіру висловили 27% опитаних. Голові Миколаївської обладміністрації Віталію Кіму довіряють 46% респондентів, а не довіряють 34%. Міністр цифрової політики Михайло Федоров має довіру серед 31% опитаних українців, а 24,5% висловили йому недовіру.

Не довіряють українці:

→ голові забороненої ОПЗЖ Юрію Бойку і голові партії Батьківщина Юлії Тимошенко – по 79%,

→ п'ятому президенту Петру Порошенку – 68%,

→ народній депутатці Мар'яні Безуглій – 64%,

→ голові Офісу президента Андрію Єрмаку – 62%,

→ голові фракції Слуга народу Давіду Арахамії – 60%,

→ спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку – 53%,

→ прем'єр-міністру Денису Шмигалю та заступниці керівника ОП України Ірині Верещук – по 52%.

Також частіше висловлюють недовіру ніж довіру меру Києва Віталю Кличку – 47% та 39% відповідно, волонтеру Сергію Притулі – 46% і 42% відповідно, раднику голові ОП Михайлу Подоляку – 40% і 35%, голові Міноборони Рустему Умєрову – 41% і 29%, голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву – 39% і 16%, голові МВС Ігорю Клименку – 34% і 20,5%, міністру енергетики Герману Галущенку – 32% і 11%, міністерці юстиції Ользі Стефанішиній - 31% і 16%, міністру розвитку громад Олексію Кулебі – 30% і 16%, міністру освіти Оксену Лісовому – 26% і 14%, міністерці економіки Юлії Свириденко – 23% і 10%, а також очільнику МЗС Андрію Сибізі – 2% і 9% відповідно.

Соціологічне опитування було проведено соціологічною службою Центру Разумкова 20-26 вересня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Проводилося методом живого спілкування лише на неокупованих територіях та в тих регіонах, де не ведуться бойові дії. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

15 жовтня стало відомо, що 80% українців підтримують заборону УПЦ МП.

Того самого дня повідомлялося, що 50% українців виступають "за" уряд національної єдності.

Ще 74% опитаних громадян України сумніваються в тому, що кадрові зміни в уряді, які відбулися у вересні, здатні щось змінити.